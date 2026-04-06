Премьера первого сезона состоялась 17 февраля 2025 года. Недавно на инстаграм-странице канала 1+1 стало известно, когда выйдет второй сезон.
Когда премьера 2-го сезона "Парочки следователей"?
Премьера 2-го сезона "Парочки следователей" состоится 27 апреля, а новые эпизоды будут выходить в 20:00 на телеканале 1+1.
К своим ролям вернутся украинские актеры, которые изрядно понравились зрителям, в частности Юлия Буйновская и Константин Октябрьский. Кроме того, к актерскому составу присоединится еще одна украинская актриса – Татьяна Злова.
Вероятно, именно ее героиня станет ключом к раскрытию многих секретов прошлого и повлияет на развитие горячих моментов в отношениях Софии и Паши.
Что интересно знать о сериале "Парочка следователей"?
- Украинский сериал "Парочка следователей" – это детектив, в котором каждый эпизод раскрывает новое дело.
- Главная героиня, молодая следовательница София, недавно возглавила отдел особо опасных преступлений. На работе она знакомится с Пашей, принципиальным и харизматичным патологоанатомом, который помогает ей расследовать преступления. Сначала они не могут найти общего языка, однако с каждым новым расследованием между ними постепенно зарождаются не только рабочие отношения, но и настоящие чувства.
- Первый сезон насчитывал 16 эпизодов и получил популярность среди зрителей.
- В частности на сайте IMDb сериал получил 7 баллов из 10 возможных, что свидетельствует о высокой заинтересованности аудитории.