Прем'єра першого сезону відбулася 17 лютого 2025 року. Нещодавно на інстаграм-сторінці каналу 1+1 стало відомо, коли вийде другий сезон.
Дивіться також Це для мене дико, – актор Юрій Дяк чітко пояснив свою думку про мовне питання в Україні
Коли прем'єра 2-го сезону "Парочки слідчих"?
Прем'єра 2-го сезону "Парочки слідчих" відбудеться 27 квітня, а нові епізоди виходитимуть о 20:00 на телеканалі 1+1.
До своїх ролей повернуться українські актори, які неабияк сподобалися глядачам, зокрема Юлія Буйновська та Костянтин Октябрський. Крім того, до акторського складу приєднається ще одна українська акторка – Тетяна Злова.
Ймовірно, саме її героїня стане ключем до розкриття багатьох секретів минулого та вплине на розвиток гарячих моментів у стосунках Софії та Паші.
Що цікаво знати про серіал "Парочка слідчих"?
- Український серіал "Парочка слідчих" – це детектив, у якому кожен епізод розкриває нову справу.
- Головна героїня, молода слідча Софія, нещодавно очолила відділ особливо небезпечних злочинів. На роботі вона знайомиться з Пашею, принциповим та харизматичним патологоанатомом, який допомагає їй розслідувати злочини. Спершу вони не можуть знайти спільної мови, проте з кожним новим розслідуванням між ними поступово зароджуються не лише робочі стосунки, а й справжні почуття.
- Перший сезон налічував 16 епізодів і здобув популярність серед глядачів.
- Зокрема на сайті IMDb серіал отримав 7 балів із 10 можливих, що свідчить про високу зацікавленість аудиторії.