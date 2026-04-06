Прем'єра першого сезону відбулася 17 лютого 2025 року. Нещодавно на інстаграм-сторінці каналу 1+1 стало відомо, коли вийде другий сезон.

Дивіться також Це для мене дико, – актор Юрій Дяк чітко пояснив свою думку про мовне питання в Україні

Коли прем'єра 2-го сезону "Парочки слідчих"?

Прем'єра 2-го сезону "Парочки слідчих" відбудеться 27 квітня, а нові епізоди виходитимуть о 20:00 на телеканалі 1+1.

До своїх ролей повернуться українські актори, які неабияк сподобалися глядачам, зокрема Юлія Буйновська та Костянтин Октябрський. Крім того, до акторського складу приєднається ще одна українська акторка – Тетяна Злова.

Ймовірно, саме її героїня стане ключем до розкриття багатьох секретів минулого та вплине на розвиток гарячих моментів у стосунках Софії та Паші.

Що цікаво знати про серіал "Парочка слідчих"?