В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Юрій прокоментував мовне питання, яке нині стоїть у центрі суспільної дискусії, та пояснив, чому в Україні має бути лише українська мова.

Що Юрій Дяк сказав про мовне питання в Україні?

Юрій Дяк висловився про мовне питання в Україні. Його дитинство було російськомовним: вони дивилися російське телебачення, розважальні програми та новини. Він згадав, що ще до 2000-х дивилися Олімпіаду, і коли виступали росіяни, вони вважали їх "своїми", хоча ті, хто добре знав історію, думали інакше.

Лише після 2014 року Юрій почав більше цікавитися українською історією та розуміти, що відбувається в країні, тому вважає мовне питання в суспільстві природним. Актор висловив сподівання мовне питання взагалі зникне.

Має бути лише українська мова. Візьміть сторінки історії: Емський указ і Валуєвський циркуляр – далеко ходити не треба. І всім усе стане зрозуміло,

– сказав Юрій.

Йому боляче, коли люди його покоління спілкуються зі своїми маленькими дітьми російською, оскільки це, на його думку, закладає потенційний конфлікт у майбутньому.

Коли війна, дай Боже, закінчиться, і буде збережена державність, Україна… ці діти – діти тих, хто говорить лише українською, і діти тих, хто говорить російською – зустрінуться в школах, на уроках, за партами, на перервах. І між ними виникне конфлікт: одні будуть розуміти, що це мова ворога, інші ж казатимуть, що це мова їхнього дитинства. Це для мене дико,

– висловився Дяк.

Юрій згадав випадок після вистави, коли під час обговорення один чоловік у військовій формі, представившись вірменином, спілкувався українською. Актор сказав, що був вдячний йому за це, адже не всі українці можуть так спілкуватися, і такі ситуації надихають його. Мовне питання – це те, що найбільше тривожить як громадянина та актора.

Про що ще говорив Юрій Дяк в інтерв'ю?

