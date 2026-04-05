В інтерв'ю 24 Каналу актор чесно зізнався, чи має відстрочку від мобілізації й що наразі стримує його від рішення долучитися до лав захисників.

Чи має Юрій Дяк відстрочку від мобілізації?

Раніше в інтерв'ю "Фактам" актор зазначав, що кожен чоловік думає про те, чи піти на фронт. Зараз Юрій не змінив своєї думки у цьому питанні.

Зараз у мене є бронювання від театру, але це не означає, що я не готуюся чи не придивляюся до спеціальностей, у яких міг би бути корисним,

– підкреслив актор.

Юрій зізнався, що не хоче і не буде виправдовуватись щодо того, чому зараз не воює. Він не на фронті, але намагається допомагати так, як може. Він працює в театрі, викладає в університеті, однак не хоче, щоб це звучало, як виправдання. А як буде далі, не знає.

Я не хочу виправдовуватися і не збираюся цього робити. Але наразі в моєму житті так: я не на фронті, намагаюся допомогти, як тільки можу. Зараз я заброньований від театру. Маю відповідальність перед студентами, яких набрав минулого року,

– сказав Дяк.

Актор переконаний, що для повноцінної держави мають бути забезпечені три міністерства: Міністерство освіти, Міністерство здоров'я та Міністерство культури. А зараз, під час війни, звичайно, ключове ще й Міністерство оборони. Без здоров'я не буде людей, здатних забезпечувати життя країни. Без освіти не буде ні розвитку, ні здоров'я. А без культури все це взагалі не матиме значення. І зараз, звісно, без оборони також ніяк. Лише ці люди забезпечують нам можливість займатися культурою, освітою та здоров'ям. Тож, діячі культури, як і представники інших галузей, точно мають право на бронювання.

Але я точно знаю, що на такі заклади культури, як наш театр, може бути заброньований лише певний відсоток. Просто ніхто не дасть забронювати увесь колектив. Тому я не знаю, скільки діячів культури фактично заброньовані,

– сказав актор.

