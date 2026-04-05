В интервью 24 Каналу актер честно признался, имеет ли отсрочку от мобилизации и что сейчас сдерживает его от решения присоединиться к рядам защитников.

Тоже интересно Мы, фактически, были "гарниром", – украинский актер откровенно высказался о съемках с россиянами

Имеет ли Юрий Дяк отсрочку от мобилизации?

Ранее в интервью "Фактам" актер отмечал, что каждый мужчина думает о том, пойти ли на фронт. Сейчас Юрий не изменил своего мнения в этом вопросе.

Сейчас у меня есть бронирование от театра, но это не значит, что я не готовлюсь или не присматриваюсь к специальностям, в которых мог бы быть полезным,

– подчеркнул актер.

Юрий признался, что не хочет и не будет оправдываться относительно того, почему сейчас не воюет. Он не на фронте, но пытается помогать так, как может. Он работает в театре, преподает в университете, однако не хочет, чтобы это звучало, как оправдание. А как будет дальше, не знает.

Я не хочу оправдываться и не собираюсь этого делать. Но сейчас в моей жизни так: я не на фронте, пытаюсь помочь, как только могу. Сейчас я забронирован от театра. Имею ответственность перед студентами, которых набрал в прошлом году,

– сказал Дяк.

Актер убежден, что для полноценного государства должны быть обеспечены три министерства: Министерство образования, Министерство здоровья и Министерство культуры. А сейчас, во время войны, конечно, ключевое еще и Министерство обороны. Без здоровья не будет людей, способных обеспечивать жизнь страны. Без образования не будет ни развития, ни здоровья. А без культуры все это вообще не будет иметь значения. И сейчас, конечно, без обороны также никак. Только эти люди обеспечивают нам возможность заниматься культурой, образованием и здоровьем. Поэтому, деятели культуры, как и представители других отраслей, точно имеют право на бронирование.

Но я точно знаю, что на такие учреждения культуры, как наш театр, может быть забронирован только определенный процент. Просто никто не даст забронировать весь коллектив. Поэтому я не знаю, сколько деятелей культуры фактически забронированы,

– сказал актер.

Самые интересные цитаты из интервью Юрия Дяка