Актер Юрий Дяк в интервью 24 Каналу откровенно рассказал, почему многие актеры соглашались на работу с россиянами, работая в Украине. Ведь из-за этого часто возникает путаница: кто все-таки работал в российских проектах, а кто – в украинских русскоязычных, которые создавались тогда.

Почему украинские актеры снимались на русском языке?

Юрий подчеркнул, что большинство актеров соглашались работать в русскоязычных проектах, потому что просто не имели другого выбора. Их ставили в такие рамки, где диктовали условия. И Юрий Дяк тоже был одним из тех актеров, которые работали в проектах с россиянами, однако и в его карьере есть работы, на которые не соглашался.

У меня тоже были проекты, от которых я отказывался, потому что считал, что это пророссийское дерьмо. Не просто русскоязычный продукт, а именно пророссийский,

– говорит Юрий.

Многие проекты в Украине снимали на русском языке, потому что они были копродукцией и производились на так называемые постсоветские страны – те, где сохранялось влияние России. Именно туда эти проекты и продавались.

Я не жил в России и не работал там. Хотя, если быть точным, один раз таки было – в 2010 году я снялся там в рекламе "Макдональдс". Хотелось ли там работать до Майдана? Конечно. Потому что если тебя признавали там, тебя начинали замечать и здесь. Так тогда, к сожалению, работал кинорынок,

– добавил актер.

Исторически сложилось, что Россия, в частности Москва, имела большее влияние в театральном и киноискусстве. И все, кто оттуда приезжал, автоматически считались "мастерами". Сейчас в нашем театре работает несколько человек, которые учились там. Актер подчеркивает, что украинская школа точно не хуже, а иногда даже лучше.

В каких условиях работали украинские актеры?

Ранее на украинских съемочных площадках продюсеры нередко отдавали предпочтение российским актерам – именно они получали главные роли и определенные привилегии. Зато украинские актеры часто оказывались в других условиях. Юрий уверяет, что с такими ситуациями сталкивались почти все украинские актеры, которые снимались в отечественных фильмах и сериалах. Именно поэтому часто отдавали предпочтение российским актерам. До Революции Достоинства их было значительно больше.

Мы, фактически, были "гарниром",

– говорит актер.

Впоследствии начинали привлекать к украинским проектам все больше наших актеров, однако ключевые роли все равно доставались россиянам. Поговаривали, что некоторые продакшны получали за это деньги из России. Однако те актеры, которые приезжали к нам из России, часто вели себя очень пренебрежительно. Не секрет, что для них создавали лучшие условия – отдельные вагончики, другие привилегии. Такое действительно было.

И ты чувствовал себя второсортным в собственной стране, в своем городе. Это, честно говоря, ужасно,

– подчеркнул Юрий.

Такой случай произошел с Юрием на одном из проектов, где было много российских актеров. Там даже гримерки отличались по уровню.

"Я как-то зашел в "их" – просто поесть, потому что не считаю себя актером ниже их. Не помню, было ли это разрешено, но хорошо помню взгляд одной актрисы, которая зашла и увидела меня там. Она ничего не сказала, но ее реакция была очень показательной", – вспомнил актер.

Так до начала полномасштабной войны российские актеры зарабатывали в Украине, а потом многие из них открыто начали поддерживать Путина. Те, кто были кумирами для миллионов украинских зрителей, стали врагами.