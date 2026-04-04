Ми, фактично, були "гарніром",

Актор Юрій Дяк в інтерв'ю 24 Каналу відверто розповів, чому багато акторів погоджувались на роботу з росіянами, працюючи в Україні. Адже через це часто виникає плутанина: хто все-таки працював в російських проєктах, а хто – в українських російськомовних, які створювались тоді.

Теж цікаво Де зараз актор Дмитро Сова, який на початку вторгнення добровільно мобілізувався до війська

Чому українські актори знімались російською мовою?

Юрій підкреслив, що більшість акторів погоджувалися працювати в російськомовних проєктах, бо просто не мали іншого вибору. Їх ставили в такі рамки, де диктували умови. І Юрій Дяк теж був одним з тих акторів, які працювали у проєктах з росіянами, однак і в його кар'єрі є роботи, на які не погоджувався.

У мене теж були проєкти, від яких я відмовлявся, бо вважав, що це проросійське лайно. Не просто російськомовний продукт, а саме проросійський,

– каже Юрій.

Багато проєктів в Україні знімали російською мовою, бо вони були копродукцією і вироблялися на так звані пострадянські країни – ті, де зберігався вплив Росії. Саме туди ці проєкти й продавалися.

Я не жив у Росії й не працював там. Хоча, якщо бути точним, один раз таки було – у 2010 році я знявся там у рекламі "Макдональдс". Чи хотілося там працювати до Майдану? Звичайно. Бо якщо тебе визнавали там, тебе починали помічати і тут. Так тоді, на жаль, працював кіноринок,

– додав актор.

Історично склалося, що Росія, зокрема Москва, мала більший вплив у театральному та кіномистецтві. І всі, хто звідти приїжджав, автоматично вважалися "майстрами". Зараз у нашому театрі працює кілька людей, які навчалися там. Актор підкреслює, що українська школа точно не гірша, а подекуди навіть краща.

У яких умовах працювали українські актори?

Раніше на українських знімальних майданчиках продюсери нерідко віддавали перевагу російським акторам – саме вони отримували головні ролі та певні привілеї. Натомість українські актори часто опинялися в інших умовах. Юрій запевняє, що з такими ситуаціями стикалися майже всі українські актори, які знімалися у вітчизняних фільмах і серіалах. Саме тому часто віддавали перевагу російським акторам. До Революції Гідності їх було значно більше.

Ми, фактично, були "гарніром",

– каже актор.

Згодом починали залучати до українських проєктів все більше наших акторів, однак ключові ролі все одно діставалися росіянам. Подейкували, що деякі продакшни отримували за це гроші з Росії. Однак ті актори, які приїжджали до нас з Росії, часто поводилися дуже зверхньо. Не секрет, що для них створювали кращі умови – окремі вагончики, інші привілеї. Таке справді було.

І ти відчував себе другосортним у власній країні, у своєму місті. Це, чесно кажучи, жахливо,

– підкреслив Юрій.

Такий випадок трапився з Юрієм на одному з проєктів, де було багато російських акторів. Там навіть гримерки відрізнялися за рівнем.

"Я якось зайшов у "їхню" – просто поїсти, бо не вважаю себе актором нижчим за них. Не пам'ятаю, чи це було дозволено, але добре пам'ятаю погляд однієї акторки, яка зайшла й побачила мене там. Вона нічого не сказала, але її реакція була дуже показовою", – пригадав актор.

Так до початку повномасштабної війни російські актори заробляли в Україні, а потім багато з них відкрито почали підтримувати Путіна. Ті, хто були кумирами для мільйонів українських глядачів, стали ворогами.