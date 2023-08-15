10 замечательных фильмов на вечер, которые стоит посмотреть

В подборке фильмов от 24 Канала вы найдете как мелодрамы, например "Без образ", так и увлекательные боевики, в частности "Топ Ган: Мэверик". Приятного просмотра!
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"Топ Ган: Мэверик", 2022 год
Еще один культовый фильм с Томом Крузом в главной роли. Поменялась эра, и совместно с ней возникли новейшие герои и угрозы. Какие задачи выпадут на долю бесстрашного пилота Меверика в этот раз? Рекомендуем посмотреть фильм.
"Топ Ган: Мэверик": смотрите трейлер
"В ритме сердца", 2021 год
События фильма происходят в городе Глостер в штате Массачусетс. Там проживает семья глухих рыбаков. Их рыболовный бизнес является основой жизни. Впрочем, Руби – единственная 17-летняя девушка в семье, которая может слышать звуки. Она активно помогает родителям и брату в рыбной ловле, а в школе Руби присоединяется к местному хору, где понимает, что ее поражает больше всего – петь.
"В ритме сердца": смотрите трейлер
"Энни Голл", 1977 год
В центре сюжета фильма – главный персонаж, работающий комиком и отличающийся своим острым чувством юмора и иронией. Он непревзойденно рассказывает о собственной жизни и окружающих его. Со скептическим настроением он анализирует свои неудачи в личной жизни, в которой было немало пропавших любовниц.
"Энни Голл": смотрите трейлер
"Теперь я иду в дикую даль", 2007 год
Фильм описывает реальное путешествие Кристофера Маккендлесса – путешественника, юношу из богатой семьи, решившей отказаться от материальных ценностей современного общества, раздав все свои деньги на благотворительность. В результате он сам избрал путь бродяги – в течение двух лет, с 1990 по 1992 год, он под именем Александр Супербродяга путешествовал по США и Мексике.
"Теперь я иду в дикую даль": смотрите трейлер
"Русалочка", 2023 год
Всем известна история об Ариэле, молодой русалке, пораженной красотой мира и отчаянно стремящейся к приключениям. Она самая молодая и, возможно, самая смелая из королевских дочерей Тритона. Предпочитая разгадать тайны мира надводных, Ариэль регулярно отправляется на сушу.
"Русалочка": смотрите трейлер
"Плюшевый пузырь", 2023 год
Тай долгое время не отличался большим успехом среди продавцов игрушек, но все изменилось, когда три женщины пришли на помощь, помогая ему превратить плюшевых зверюшек в яркий тренд 1990-х. Эта уникальная история, раскрывая кулисы одного из величайших игрушечных феноменов в истории человечества, рассказывает о том, что на самом деле имеет настоящую ценность в этом мире и кого на самом деле ценят.
"Плюшевый пузырь": смотрите трейлер
"Без образ", 2023 год
В результате конфискации автомобиля, Мэдди, водитель Uber, вынуждена взяться за поиски работы, чтобы избежать потери дома. Перед ней открывается широкий спектр вакансий, однако среди них выделяется необычное предложение.
"Без образ": смотрите трейлер
"БлэкБерри", 2023 год
Рассказ о скором успехе и разрушительном провале первого смартфона в мире.
"БлэкБерри": смотрите трейлер
"Хороший человек", 2023 год
После многих лет с того момента, когда Эллисон стала участницей аварии, повлекшей смерть одного человека, ее пути переплелись с потенциальным свекром. Это произошло чрезвычайно неожиданным способом, и они начали маловероятные отношения. Этот мужчина стал ей поддержкой в преодолении трагедии.
"Хороший человек": смотрите трейлер
"Счастье для начинающих", 2023 год
Гелен записывается на курсы выживания в дикой природе спустя год после развода. Благодаря этому опыту она узнает, что иногда нужно действительно потеряться, чтобы найти себя.
"Счастье для начинающих": смотрите трейлер