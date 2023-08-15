10 замечательных фильмов на вечер, которые стоит посмотреть

В подборке фильмов от 24 Канала вы найдете как мелодрамы, например "Без образ", так и увлекательные боевики, в частности "Топ Ган: Мэверик". Приятного просмотра!

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"Топ Ган: Мэверик", 2022 год

Еще один культовый фильм с Томом Крузом в главной роли. Поменялась эра, и совместно с ней возникли новейшие герои и угрозы. Какие задачи выпадут на долю бесстрашного пилота Меверика в этот раз? Рекомендуем посмотреть фильм.

"Топ Ган: Мэверик": смотрите трейлер

"В ритме сердца", 2021 год

События фильма происходят в городе Глостер в штате Массачусетс. Там проживает семья глухих рыбаков. Их рыболовный бизнес является основой жизни. Впрочем, Руби – единственная 17-летняя девушка в семье, которая может слышать звуки. Она активно помогает родителям и брату в рыбной ловле, а в школе Руби присоединяется к местному хору, где понимает, что ее поражает больше всего – петь.

"В ритме сердца": смотрите трейлер

"Энни Голл", 1977 год

В центре сюжета фильма – главный персонаж, работающий комиком и отличающийся своим острым чувством юмора и иронией. Он непревзойденно рассказывает о собственной жизни и окружающих его. Со скептическим настроением он анализирует свои неудачи в личной жизни, в которой было немало пропавших любовниц.

"Энни Голл": смотрите трейлер

"Теперь я иду в дикую даль", 2007 год

Фильм описывает реальное путешествие Кристофера Маккендлесса – путешественника, юношу из богатой семьи, решившей отказаться от материальных ценностей современного общества, раздав все свои деньги на благотворительность. В результате он сам избрал путь бродяги – в течение двух лет, с 1990 по 1992 год, он под именем Александр Супербродяга путешествовал по США и Мексике.

"Теперь я иду в дикую даль": смотрите трейлер

"Русалочка", 2023 год

Всем известна история об Ариэле, молодой русалке, пораженной красотой мира и отчаянно стремящейся к приключениям. Она самая молодая и, возможно, самая смелая из королевских дочерей Тритона. Предпочитая разгадать тайны мира надводных, Ариэль регулярно отправляется на сушу.

"Русалочка": смотрите трейлер

"Плюшевый пузырь", 2023 год

Тай долгое время не отличался большим успехом среди продавцов игрушек, но все изменилось, когда три женщины пришли на помощь, помогая ему превратить плюшевых зверюшек в яркий тренд 1990-х. Эта уникальная история, раскрывая кулисы одного из величайших игрушечных феноменов в истории человечества, рассказывает о том, что на самом деле имеет настоящую ценность в этом мире и кого на самом деле ценят.

"Плюшевый пузырь": смотрите трейлер

"Без образ", 2023 год

В результате конфискации автомобиля, Мэдди, водитель Uber, вынуждена взяться за поиски работы, чтобы избежать потери дома. Перед ней открывается широкий спектр вакансий, однако среди них выделяется необычное предложение.

"Без образ": смотрите трейлер

"БлэкБерри", 2023 год

Рассказ о скором успехе и разрушительном провале первого смартфона в мире.

"БлэкБерри": смотрите трейлер

"Хороший человек", 2023 год

После многих лет с того момента, когда Эллисон стала участницей аварии, повлекшей смерть одного человека, ее пути переплелись с потенциальным свекром. Это произошло чрезвычайно неожиданным способом, и они начали маловероятные отношения. Этот мужчина стал ей поддержкой в преодолении трагедии.

"Хороший человек": смотрите трейлер

"Счастье для начинающих", 2023 год

Гелен записывается на курсы выживания в дикой природе спустя год после развода. Благодаря этому опыту она узнает, что иногда нужно действительно потеряться, чтобы найти себя.

"Счастье для начинающих": смотрите трейлер