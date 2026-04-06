В эксклюзивном интервью 24 Каналу Юрий прокомментировал языковой вопрос, который сейчас стоит в центре общественной дискуссии, и объяснил, почему в Украине должен быть только украинский язык.

Что Юрий Дяк сказал о языковом вопросе в Украине?

Юрий Дяк высказался о языковом вопросе в Украине. Его детство было русскоязычным: они смотрели российское телевидение, развлекательные программы и новости. Он вспомнил, что еще до 2000-х смотрели Олимпиаду, и когда выступали россияне, они считали их "своими", хотя те, кто хорошо знал историю, думали иначе.

Только после 2014 года Юрий начал больше интересоваться украинской историей и понимать, что происходит в стране, поэтому считает языковой вопрос в обществе естественным. Актер выразил надежду языковой вопрос вообще исчезнет.

Должен быть только украинский язык. Возьмите страницы истории: Эмский указ и Валуевский циркуляр – далеко ходить не надо. И всем все станет понятно,

– сказал Юрий.

Ему больно, когда люди его поколения общаются со своими маленькими детьми на русском, поскольку это, по его мнению, закладывает потенциальный конфликт в будущем.

Когда война, дай Бог, закончится, и будет сохранена государственность, Украины... эти дети – дети тех, кто говорит только на украинском, и дети тех, кто говорит на русском – встретятся в школах, на уроках, за партами, на переменах. И между ними возникнет конфликт: одни будут понимать, что это язык врага, другие же будут говорить, что это язык их детства. Это для меня дико,

– высказался Дяк.

Юрий вспомнил случай после спектакля, когда во время обсуждения один человек в военной форме, представившись армянином, общался на украинском. Актер сказал, что был благодарен ему за это, ведь не все украинцы могут так общаться, и такие ситуации вдохновляют его. Языковой вопрос – это то, что больше всего тревожит как гражданина и актера.

О чем еще говорил Юрий Дяк в интервью?

Юрий Дяк дал откровенное и искреннее интервью, в котором обсуждались такие темы: