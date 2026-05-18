Та й для кінематографа ця тема теж є важливою, адже скільки фільмів було відзнято на мальовничих краєвидах Криму. Півострів для знімань використовували навіть іноземці, адже такий ландшафт точно не знайдеш за океаном. Тому сьогодні 24 Канал розповість про декілька українських фільмів і серіалів, які знімали на українському півострові.

"Хайтарма", 2013

Рейтинг IMDb: 7,2

Де знімали: знімання відбувались у різних куточках півострова, зокрема на території міста Бахчисарай та його околиць.

Фільм створено на основі реальних подій, і він розповідає про сталінську депортацію кримських татар у травні 1944 року, а також долю пілота, національного героя кримських татар Амет-Хана Султана.

Цікаво, що у Росії заборонили показ цього фільму.

"Роксолана", 1997 – 2003

Рейтинг IMDb: 7,2

Де знімали: мальовничі пейзажі Південного берега Криму використовували як "дублер" турецького узбережжя. Знімання проводилися безпосередньо в Криму, зокрема в Бахчисараї (де знаходився Ханський палац) та на базі Ялтинської кіностудії.

Історична драма розповідає про долю української дівчини Насті Лісовської (доньки священника з міста Рогатин на Івано-Франківщині). Під час одного з нападів кримських татар її викрадають і продають на невільничому ринку в Стамбулі.

Вона потрапляє до гарему султана Сулеймана Пишного, де згодом стане дружиною наймогутнішого правителя Османської імперії.

"Мамай", 2003

Рейтинг IMDb: 7,0

Де знімали: зйомки проходили на теренах степового Криму (зокрема неподалік Керчі), де дика природа ідеально підходила для відображення кочового побуту та історії XV–XVI століть.

Це українська версія історії "Ромео і Джульєтти", де козак-утікач закохується у кримськотатарську жінку, яка рятує його від смерті.

Фільм знятий за мотивами двох народних переказів 15-16 сторіччя: української думи "Про трьох братів азовських" і кримськотатарського сказання "Пісня дервіша про доблесних мамлюків".

Стрічку навіть висували на премію Оскар у номінації "Найкращий художній фільм іноземною мовою".

Через окупацію півострова після 2014 року українські режисери змушені шукати подібні до Криму локації на материковій Україні або за кордоном.

Які іноземні фільми знімали у Криму?

Значна частина подій бойовика "Поліцейська історія 4: Перший удар", який вийшов у 1996 році з Джекі Чаном у головній ролі, дійсно знімалась на півострові. У Сімферополі знімали прибуття героїв і деякі вуличні сцени, а у Ялті та околицях проходила найбільша частина роботи знімальної команди.

Також у 90-х роках у Криму відзняли значну частину британського історичного серіалу "Шарп". Знімальна група активно використовувала гірські та степові пейзажі, імітуючи Піренейський півострів.