Ця стрічка стала по-справжньому культовою. Її навіть показували школярам на уроках, а студентам – у вишах. Сьогодні фільму виповнилось вже 65 років, а він досі залишається культурним надбанням. Далі у матеріалі 24 Канал детальніше розповість про комедійний мюзикл.

"За двома зайцями" – що відомо про фільм?

Режисером виступив Віктор Іванов.

У головних ролях:

Олег Борисов – Свирид Петрович Голохвастов;

Маргарита Криницина – Проня Прокопівна;

Нонна Копержинська;

Микола Яковченко;

Таїсія Литвиненко – Галя;

Юрій Тимошенко.

Рейтинг IMDb: 8,0

Події відбуваються у старому Києві. Головний герой – цирульник Свирид Голохвастов, веселий, балакучий і дуже хитрий чоловік, який любить гарно вдягатися та жити за чужий рахунок.

Через борги Голохвастов вирішує одружитися з багатою Пронею Прокопівною – донькою заможних міщан. Проня мріє про "панське" життя й намагається виглядати дуже вишукано, хоча це часто виглядає смішно.

Одночасно Голохвастов залицяється до красивої бідної дівчини Галі. Він хоче і гроші отримати через шлюб із Пронею, і роман із Галею зберегти – тобто "впіймати двох зайців".

Особливості фільму

Стрічка стала класикою української комедії.

Під час перегляду можна почути багато живої української мови, гумору та київського колориту.

Картина поєднує сатиру, народний гумор і романтичну комедію.

А образ Проні Прокопівни став культовим у радянському й українському кіно.

Ще що важливо: багато фраз із фільму стали крилатими.

Цікаві факти

Спочатку фільм зняли українською мовою, але довгий час була популярна лише російськомовна версія. Оригінальну українську фонограму відновили значно пізніше.

Стрічку знімали в історичних районах Києва – зокрема на Андріївському узвозі.

Маргарита Криницина настільки яскраво зіграла Проню, що ця роль стала головною у її кар'єрі.

Фільм вважають однією з найкращих українських комедій ХХ століття.

Назва "За двома зайцями" стала популярним висловом про людину, яка намагається досягти одразу двох цілей і зрештою програє.

Чому фільм став культовим?

На це повпливало багато факторів: яскраві персонажі, народний гумор, атмосфера старого Києва, неймовірна гра акторів і велика кількість цитат, які люди пам'ятають уже багато десятиліть.