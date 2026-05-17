Ця стрічка стала по-справжньому культовою. Її навіть показували школярам на уроках, а студентам – у вишах. Сьогодні фільму виповнилось вже 65 років, а він досі залишається культурним надбанням. Далі у матеріалі 24 Канал детальніше розповість про комедійний мюзикл.
Може зацікавити У якому фільмі зіграла LELÉKA, яка представляє Україну на Євробаченні-2026
"За двома зайцями" – що відомо про фільм?
Режисером виступив Віктор Іванов.
У головних ролях:Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
- Олег Борисов – Свирид Петрович Голохвастов;
- Маргарита Криницина – Проня Прокопівна;
- Нонна Копержинська;
- Микола Яковченко;
- Таїсія Литвиненко – Галя;
- Юрій Тимошенко.
Рейтинг IMDb: 8,0
Події відбуваються у старому Києві. Головний герой – цирульник Свирид Голохвастов, веселий, балакучий і дуже хитрий чоловік, який любить гарно вдягатися та жити за чужий рахунок.
Через борги Голохвастов вирішує одружитися з багатою Пронею Прокопівною – донькою заможних міщан. Проня мріє про "панське" життя й намагається виглядати дуже вишукано, хоча це часто виглядає смішно.
Одночасно Голохвастов залицяється до красивої бідної дівчини Галі. Він хоче і гроші отримати через шлюб із Пронею, і роман із Галею зберегти – тобто "впіймати двох зайців".
"За двома зайцями": дивіться фільм онлайн
Особливості фільму
- Стрічка стала класикою української комедії.
- Під час перегляду можна почути багато живої української мови, гумору та київського колориту.
- Картина поєднує сатиру, народний гумор і романтичну комедію.
- А образ Проні Прокопівни став культовим у радянському й українському кіно.
- Ще що важливо: багато фраз із фільму стали крилатими.
Цікаві факти
- Спочатку фільм зняли українською мовою, але довгий час була популярна лише російськомовна версія. Оригінальну українську фонограму відновили значно пізніше.
- Стрічку знімали в історичних районах Києва – зокрема на Андріївському узвозі.
- Маргарита Криницина настільки яскраво зіграла Проню, що ця роль стала головною у її кар'єрі.
- Фільм вважають однією з найкращих українських комедій ХХ століття.
- Назва "За двома зайцями" стала популярним висловом про людину, яка намагається досягти одразу двох цілей і зрештою програє.
Чому фільм став культовим?
На це повпливало багато факторів: яскраві персонажі, народний гумор, атмосфера старого Києва, неймовірна гра акторів і велика кількість цитат, які люди пам'ятають уже багато десятиліть.