24 Канал підготував добірку фільмів 1990-х років, від яких важко відірватися. Обирайте, що дивитися на вихідних.
Не пропустіть Найрейтинговіші фільми Netflix, які вийшли у 2026 році
Які фільми 1990-х років варто подивитися?
"Обережно, двері зачиняються" (1998)
- Рейтинг IMDb: 6.7/10
Сюжет розгортається навколо рекламної менеджерки з Лондона Гелен Квіллі, яку звільняють з роботи. У фільмі показані дві версії життя головної героїні, коли вона поспішає на потяг.
У першій історії Гелен сідає на поїзд метро, приїжджає додому та застає свого хлопця Джеррі в ліжку з іншою жінкою. Після цього вона знаходить іншого чоловіка і її життя покращується.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
У другій історії рекламна менеджерка спізнюється на поїзд, тож повертається додому вже тоді, коли коханка пішла. Гелен починає підозрювати Джеррі в невірності та стає нещасною.
"Обережно, двері зачиняються": дивіться онлайн трейлер фільму
"Основний інстинкт" (1992)
- Рейтинг IMDb: 7.1/10
Детектив Нік Каррен займається розслідуванням справи про вбивство на сексуальному підґрунті. Головною підозрюваною стає подруга загиблого – письменниця Катерина Трамелл.
У своїй останній книзі Катерина описала ідеальний злочин з усіма деталями. Вона – дуже сексуальна та чарівна, вміє маніпулювати чоловіками та пробуджує в них основний інстинкт.
"Основний інстинкт": дивіться онлайн трейлер фільму
"Ідеальне вбивство" (1998)
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
Стівен Тейлор дізнається, що дружина його зраджує. Головний герой знаходить коханця Емілі – це Девід, в якого досить погана репутація. Так, чоловік пропонує йому чималу суму за вбивство дружини.
Задля своєї мети Стівен розробив хитрий план: інсценувати пограбування, яке виглядатиме як випадкове вбивство. Проте задум чоловіка виявляється не таким досконалим.
"Ідеальне вбивство": дивіться онлайн трейлер фільму
Який фільм подивитись усією сім'єю?
Якщо ви хочете провести вихідні зі сім'єю, то радимо подивитися фільм "Напрочуд кмітливі створіння". У ньому розповідається про Тову, яка працює в океанаріумі. Життя головної героїні доволі одноманітне, проте змінюється після зустрічі з буркотливим восьминогом Марцеллусом.