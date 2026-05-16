24 Канал підготував добірку фільмів 1990-х років, від яких важко відірватися. Обирайте, що дивитися на вихідних.

Які фільми 1990-х років варто подивитися?

"Обережно, двері зачиняються" (1998)

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Сюжет розгортається навколо рекламної менеджерки з Лондона Гелен Квіллі, яку звільняють з роботи. У фільмі показані дві версії життя головної героїні, коли вона поспішає на потяг.

У першій історії Гелен сідає на поїзд метро, приїжджає додому та застає свого хлопця Джеррі в ліжку з іншою жінкою. Після цього вона знаходить іншого чоловіка і її життя покращується.

У другій історії рекламна менеджерка спізнюється на поїзд, тож повертається додому вже тоді, коли коханка пішла. Гелен починає підозрювати Джеррі в невірності та стає нещасною.

"Основний інстинкт" (1992)

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Детектив Нік Каррен займається розслідуванням справи про вбивство на сексуальному підґрунті. Головною підозрюваною стає подруга загиблого – письменниця Катерина Трамелл.

У своїй останній книзі Катерина описала ідеальний злочин з усіма деталями. Вона – дуже сексуальна та чарівна, вміє маніпулювати чоловіками та пробуджує в них основний інстинкт.

"Ідеальне вбивство" (1998)

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Стівен Тейлор дізнається, що дружина його зраджує. Головний герой знаходить коханця Емілі – це Девід, в якого досить погана репутація. Так, чоловік пропонує йому чималу суму за вбивство дружини.

Задля своєї мети Стівен розробив хитрий план: інсценувати пограбування, яке виглядатиме як випадкове вбивство. Проте задум чоловіка виявляється не таким досконалим.

Який фільм подивитись усією сім'єю?

Якщо ви хочете провести вихідні зі сім'єю, то радимо подивитися фільм "Напрочуд кмітливі створіння". У ньому розповідається про Тову, яка працює в океанаріумі. Життя головної героїні доволі одноманітне, проте змінюється після зустрічі з буркотливим восьминогом Марцеллусом.