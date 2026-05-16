24 Канал подготовил подборку фильмов 1990-х годов, от которых трудно оторваться. Выбирайте, что смотреть на выходных.

Какие фильмы 1990-х годов стоит посмотреть?

"Осторожно, двери закрываются" (1998)

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Сюжет разворачивается вокруг рекламного менеджера из Лондона Хелен Квилли, которую увольняют с работы. В фильме показаны две версии жизни главной героини, когда она спешит на поезд.

В первой истории Хелен садится на поезд метро, приезжает домой и застает своего парня Джерри в постели с другой женщиной. После этого она находит другого мужчину и ее жизнь улучшается.

Во второй истории рекламный менеджер опаздывает на поезд, поэтому возвращается домой уже тогда, когда любовница ушла. Хелен начинает подозревать Джерри в неверности и становится несчастной.

"Основной инстинкт" (1992)

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Детектив Ник Каррен занимается расследованием дела об убийстве на сексуальной почве. Главной подозреваемой становится подруга погибшего – писательница Екатерина Трамелл.

В своей последней книге Екатерина описала идеальное преступление со всеми деталями. Она – очень сексуальная и очаровательная, умеет манипулировать мужчинами и пробуждает в них основной инстинкт.

"Идеальное убийство" (1998)

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Стивен Тейлор узнает, что жена ему изменяет. Главный герой находит любовника Эмили – это Дэвид, у которого довольно плохая репутация. Так, мужчина предлагает ему немалую сумму за убийство жены.

Для своей цели Стивен разработал хитрый план: инсценировать ограбление, которое будет выглядеть как случайное убийство. Однако замысел мужчины оказывается не таким совершенным.

Какой фильм посмотреть всей семьей?

Если вы хотите провести выходные с семьей, то советуем посмотреть фильм "Необычайно умные создания". В нем рассказывается о Тове, которая работает в океанариуме. Жизнь главной героини довольно однообразная, однако меняется после встречи с ворчливым осьминогом Марцеллусом.