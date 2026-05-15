Идеальным вариантом для такого отдыха может стать просмотр хорошего фильма на Netflix. В материале 24 Канала рассказываем о ленте "Удивительно сообразительные создания", которая может стать отличным выбором для семейного просмотра.
О чем сюжет фильма "Удивительно сообразительные создания"?
В центре сюжета этой комедийной драмы – женщина по имени Това, которая работает в местном океанариуме. Казалось бы, ее жизнь обречена на однообразную рутину и работу до последних дней. Однако одна из ночных смен неожиданно меняет все.
Героиня знакомится с ворчливым восьминогим Марцеллусом, и эта необычная встреча постепенно переворачивает ее жизнь. Возможно, совсем скоро Това снова сможет почувствовать настоящую радость и вкус жизни.
"Удивительно сообразительные создания": смотрите онлайн трейлер фильма
Что интересно знать о фильме "Удивительно сообразительные создания"?
- Премьера фильма Удивительно сообразительные создания состоялась 8 мая 2026 года.
- Уже сейчас лента входит в список самых популярных фильмов среди украинских зрителей на платформе Netflix.
- Комедийная драма полюбилась многим благодаря теплому сюжету, атмосферности, хорошей актерской игре, красивым локациям и трогательному финалу.
- Режиссером проекта стала Оливия Ньюман. На IMDb лента получила высокий рейтинг – 7,8 балла из 10 возможных.
- Главные роли исполнили Салли Филд, Льюис Пуллман, Колм Минни, Джоан Чэнь, Кэти Бейкер и Бет Грант.
Поэтому если вы ищете теплый и добрый фильм для просмотра в День семьи вместе с родными, обратите внимание именно на этот проект.
Какие еще фильмы сейчас смотрят украинцы на Netflix?
Если же ваша семья не любит комедийные фильмы и вы ищете другие варианты для просмотра на Netflix, то там точно есть из чего выбрать. Кроме ленты "Удивительно сообразительные создания", которая сейчас занимает пятое место в списке самых популярных фильмов среди украинцев, популярностью также пользуются такие проекты:
- "Верхушечный хищник",
- "В чужой шкуре",
- "Мавка. Настоящий миф",
- "Все оттенки соблазна",
- "Правильный путь",
- "Меня зовут Агнета" и другие.
Среди этих лент есть фильмы, которые прекрасно подойдут как для просмотра с любимым человеком, так и для семейного вечера с детьми. Поэтому каждый сможет найти для себя идеальный вариант.