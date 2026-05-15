Ідеальним варіантом для такого відпочинку може стати перегляд доброго фільму на Netflix. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо про стрічку "Напрочуд кмітливі створіння", яка може стати чудовим вибором для сімейного перегляду.

Про що сюжет фільму "Напрочуд кмітливі створіння"?

У центрі сюжету цієї комедійної драми – жінка на ім'я Това, яка працює в місцевому океанаріумі. Здавалося б, її життя приречене на одноманітну рутину та роботу до останніх днів. Однак одна з нічних змін несподівано змінює все.

Героїня знайомиться з буркотливим восьминогом Марцеллусом, і ця незвична зустріч поступово перевертає її життя. Можливо, зовсім скоро Това знову зможе відчути справжню радість і смак життя.

"Напрочуд кмітливі створіння": дивіться онлайн трейлер фільму

Що цікаво знати про фільм "Напрочуд кмітливі створіння"?

Прем'єра фільму Напрочуд кмітливі створіння відбулася 8 травня 2026 року.

Вже зараз стрічка входить до списку найпопулярніших фільмів серед українських глядачів на платформі Netflix.

Комедійна драма полюбилася багатьом завдяки теплому сюжету, атмосферності, хорошій акторській грі, красивим локаціям і зворушливому фіналу.

Режисеркою проєкту стала Олівія Ньюман . На IMDb стрічка отримала високий рейтинг – 7,8 бала з 10 можливих.

Головні ролі виконали Саллі Філд, Льюїс Пуллман, Колм Міні, Джоан Чень, Кеті Бейкер та Бет Ґрант.

Тож якщо ви шукаєте теплий і добрий фільм для перегляду у День сім'ї разом із найріднішими, зверніть увагу саме на цей проєкт.

Які ще фільми зараз дивляться українці на Netflix?

Якщо ж ваша сім'я не полюбляє комедійні фільми й ви шукаєте інші варіанти для перегляду на Netflix, то там точно є з чого обрати. Окрім стрічки "Напрочуд кмітливі створіння", яка зараз посідає п'яте місце у списку найпопулярніших фільмів серед українців, популярністю також користуються такі проєкти:

"Верхівковий хижак",

"У чужій шкурі",

"Мавка. Справжній міф",

"Всі відтінки спокуси",

"Правильний шлях",

"Мене звати Агнета" та інші.

Серед цих стрічок є фільми, які чудово підійдуть як для перегляду з коханою людиною, так і для сімейного вечора з дітьми. Тож кожен зможе знайти для себе ідеальний варіант.