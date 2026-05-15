Сейчас сайт IMDb уже сформировал рейтинг от наибольшей до наименьшей оценки фильмов Netflix, которые успели выйти в 2026 году.
Интересно Вместо Евровидения: смешные украинские комедии, которые можно посмотреть на Netflix
"Удивительно сообразительные создания", 2026
Рейтинг IMDb: 7,8
Одна женщина уже много лет работает в местном океанариуме. Казалось, что ее жизнь постоянно серая и однообразная и ничто не сможет изменить такой ход событий. Но в одну из ночных смен происходит что-то, что точно не назовешь обыденной ситуацией.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Героиня знакомится с ворчливым восьминогим Марцеллусом, и эта необычная встреча постепенно переворачивает ее жизнь.
"Удивительно сообразительные создания": смотрите онлайн трейлер фильма
"В чужой шкуре", 2026
Рейтинг IMDb: 7,3
Этот мультфильм вышел недавно, однако уже успел стать очень популярным. Сюжет рассказывает о крошечном лесном существе и огромной птице, которые случайно обмениваются телами и вынуждены держаться вместе, чтобы отправиться в увлекательное приключение.
И одна из главных задач – выжить, а для этого им придется научиться работать как команда.
"В чужой шкуре": смотрите онлайн трейлер фильма
"Лакомый кусок", 2026
Рейтинг IMDb: 6,8
По сюжету фильма, команда полицейских в Майами находит в старом доме тайник с миллионами долларов, и доверие между ними дает трещину. А когда о конфискованных деньгах узнают другие стороны, сомнений становится все больше. Более того, оказывается, что среди команды есть предатель.
"Лакомый кусок": смотрите онлайн трейлер фильма
Какие еще фильмы вошли в самые рейтинговые?
- "Отпуск на двоих" – 6,6 6;
- "Острые козырьки: Бессмертный" – 6,5;
- "Военная машина" – 6,3;
- "Вершина" – 6,1;
- "Соседка по комнате" – 5,7;
- "Хищный рывок" – 5,0.
Какой фильм на Netflix сейчас смотрят украинцы?
Фильм "Спящие" 1996 года снова набирает популярность среди украинских зрителей.
События разворачиваются в 1960-х годах в Нью-йоркском районе "Адская кухня". Сюжет сосредоточен на четырех друзьях, чье беззаботное детство внезапно меняется. То, что казалось обычными выходками, постепенно толкает их во взрослый мир насилия, преступности и предательства.