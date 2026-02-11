Цікавий факт – переможниця Нацвідбору-2026 має й акторський досвід. LELÉKA зіграла невеличку роль в українському фільмі "Я, "Побєда" і Берлін", який вийшов у 2024 році, пише 24 Канал.

Не пропустіть 5 українських фільмів, які вас вразять

LELÉKA зіграла у фільмі "Я, "Побєда" і Берлін"

У фільмі "Я, "Побєда" і Берлін" LELÉKA зіграла роль Аґнезки. Хоч роль і маленька, в інтерв'ю видання "ТиКиїв" співачка зізнавалась, що вона їй дуже подобається.

Це наївна дівчина, яка дуже любить золото, дороге вбрання та наївно, як мала дитина, в кінці фільму радіє і думає, що жовта "Побєда" – це сюрприз для неї,

– поділилась LELÉKA.

LELÉKA у фільмі "Я, "Побєда" і Берлін" / Фото з інстаграму співачки

Про що фільм "Я, "Побєда" і Берлін"?

За основу фільму взята однойменна повість Кузьми Скрябіна, який загинув у ДТП 2 лютого 2015 року. Режисеркою стрічки стала Ольга Ряшина, а головну роль зіграв актор Іван Бліндар.

Це історія про Кузьму та його товариша Барда, які відправляються у Берлін на старенькому автомобілі "Побєда". Музикант хоче обміняти машину на "Мерседес 600", щоб вразити Барбару, в яку закоханий. Для цього йому потрібно потрапити до німецького колекціонера. У Німеччині з друзями стається чимало пригод.

"Я, "Побєда" і Берлін": дивіться онлайн трейлер фільму

LELÉKA перемогла на Нацвідборі-2026: головне