Эта лента стала по-настоящему культовой. Ее даже показывали школьникам на уроках, а студентам – в вузах. Сегодня фильму исполнилось уже 65 лет, а он до сих пор остается культурным достоянием. Далее в материале 24 Канал подробнее расскажет о комедийном мюзикле.

Может заинтересовать В каком фильме сыграла LELÉKA, которая представляет Украину на Евровидении-2026

"За двумя зайцами" – что известно о фильме?

Режиссером выступил Виктор Иванов.

В главных ролях:

Google Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google Добавить
  • Олег Борисов – Свирид Петрович Голохвастов;
  • Маргарита Криницина – Проня Прокоповна;
  • Нонна Копержинская;
  • Николай Яковченко;
  • Таисия Литвиненко – Галя;
  • Юрий Тимошенко.

Рейтинг IMDb: 8,0

События происходят в старом Киеве. Главный герой – цирюльник Свирид Голохвастов, веселый, разговорчивый и очень хитрый человек, который любит красиво одеваться и жить за чужой счет.

Из-за долгов Голохвастов решает жениться на богатой Проне Прокоповне – дочери зажиточных мещан. Проня мечтает о "барской" жизни и пытается выглядеть очень изысканно, хотя это часто выглядит смешно.

Одновременно Голохвастов ухаживает за красивой бедной девушкой Гали. Он хочет и деньги получить через брак с Проней, и роман с Галей сохранить – то есть "поймать двух зайцев".

"За двумя зайцами": смотрите фильм онлайн

Особенности фильма

  • Лента стала классикой украинской комедии.
  • Во время просмотра можно услышать много живого украинского языка, юмора и киевского колорита.
  • Картина сочетает сатиру, народный юмор и романтическую комедию.
  • А образ Прони Прокоповны стал культовым в советском и украинском кино.
  • Еще что важно: многие фразы из фильма стали крылатыми.

Интересные факты

  • Сначала фильм сняли на украинском языке, но долгое время была популярна только русскоязычная версия. Оригинальную украинскую фонограмму восстановили значительно позже.
  • Ленту снимали в исторических районах Киева – в частности на Андреевском спуске.
  • Маргарита Криницина настолько ярко сыграла Проню, что эта роль стала главной в ее карьере.
  • Фильм считают одной из лучших украинских комедий ХХ века.
  • Название "За двумя зайцами" стало популярным выражением о человеке, который пытается достичь сразу двух целей и в конце концов проигрывает.

Почему фильм стал культовым?

На это повлияло много факторов: яркие персонажи, народный юмор, атмосфера старого Киева, невероятная игра актеров и большое количество цитат, которые люди помнят уже много десятилетий.