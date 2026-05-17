Эта лента стала по-настоящему культовой. Ее даже показывали школьникам на уроках, а студентам – в вузах. Сегодня фильму исполнилось уже 65 лет, а он до сих пор остается культурным достоянием. Далее в материале 24 Канал подробнее расскажет о комедийном мюзикле.
"За двумя зайцами" – что известно о фильме?
Режиссером выступил Виктор Иванов.
В главных ролях:
- Олег Борисов – Свирид Петрович Голохвастов;
- Маргарита Криницина – Проня Прокоповна;
- Нонна Копержинская;
- Николай Яковченко;
- Таисия Литвиненко – Галя;
- Юрий Тимошенко.
Рейтинг IMDb: 8,0
События происходят в старом Киеве. Главный герой – цирюльник Свирид Голохвастов, веселый, разговорчивый и очень хитрый человек, который любит красиво одеваться и жить за чужой счет.
Из-за долгов Голохвастов решает жениться на богатой Проне Прокоповне – дочери зажиточных мещан. Проня мечтает о "барской" жизни и пытается выглядеть очень изысканно, хотя это часто выглядит смешно.
Одновременно Голохвастов ухаживает за красивой бедной девушкой Гали. Он хочет и деньги получить через брак с Проней, и роман с Галей сохранить – то есть "поймать двух зайцев".
Особенности фильма
- Лента стала классикой украинской комедии.
- Во время просмотра можно услышать много живого украинского языка, юмора и киевского колорита.
- Картина сочетает сатиру, народный юмор и романтическую комедию.
- А образ Прони Прокоповны стал культовым в советском и украинском кино.
- Еще что важно: многие фразы из фильма стали крылатыми.
Интересные факты
- Сначала фильм сняли на украинском языке, но долгое время была популярна только русскоязычная версия. Оригинальную украинскую фонограмму восстановили значительно позже.
- Ленту снимали в исторических районах Киева – в частности на Андреевском спуске.
- Маргарита Криницина настолько ярко сыграла Проню, что эта роль стала главной в ее карьере.
- Фильм считают одной из лучших украинских комедий ХХ века.
- Название "За двумя зайцами" стало популярным выражением о человеке, который пытается достичь сразу двух целей и в конце концов проигрывает.
Почему фильм стал культовым?
На это повлияло много факторов: яркие персонажи, народный юмор, атмосфера старого Киева, невероятная игра актеров и большое количество цитат, которые люди помнят уже много десятилетий.