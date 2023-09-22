С Эмбер Герд в главной роли: в сети появился первый трейлер фильма "В огне"

Студия Saban Films показала первый трейлер фильма "В огне" с американской актрисой Эмбер Герд в главной роли. Она сыграла исполнившую роль 38-летного психиатра.

Героиня Эмбер Герд прибывает на ферму в Колумбии, чтобы помочь ребенку, обвиняемому в том, что он – дьявол. Кроме нее, в фильме играют актеры Эдуардо Норьега, Лоренцо Макговерн Дзаини, Софи Кеннел и другие.

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Вышел трейлер фильма из Эмбер Герд

События фильма проходят в 1890-х годах. Грейс Бернем из Нью-Йорка начинает лечение ребенка, но устраивает конфликт между наукой и религией с местным священником, считающим ребенка виновником во всех несчастьях села.

Этот фильм представляет собой размышление о почти сверхъестественной силе любви, рассказанной волевой и независимой женщиной на рубеже 20 века. Для меня большая честь быть частью этого любимого труда и быть лидером в видении Конора Аллина. Мне повезло, что меня окружает такой потрясающий актерский состав. Они такие же преданы своему делу и очаровательны, как и персонажи, которых они играют,

– заметила Эмбер Герд.

"В огне": смотрите трейлер онлайн

Премьера триллера режиссера Конора Аллина намечена на 13 октября 2023 года.