"Ограбление по-украински": известна дата выхода комедии с Дашей Астафьевой

Премьера романтической комедии “Ограбление по-украински” от создателей “Янтарных копов” в украинских кинотеатрах запланирована на 31 марта 2022 года. Создатели фильма показали также трейлер ленты.

В фильме речь идет об ограблении банка. По сюжету, детский тренер по плаванию Алекс, которого сыграл Остап Халавко, влюбляется в недосягаемую красавицу, роль которой исполнила Даша Астафьева. Для того чтобы поразить любимую и резко изменить свою жизнь, Алекс готовит самую большую аферу в своей жизни. Об этом сообщила пресс-служба фильма.

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Конечно, ограбление идет не по плану и оборачивается непредсказуемыми приключениями не только для главного героя, но и для всех, кто оказался рядом.

Главные роли в новой комедии режиссера Алины Бухтияровой исполнили:

Остап Халавко;

Влад Яма;

Даша Астафьева;

Андрей Бурым;

Владимир Горянский и другие.

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"Ограбление по-украински" 2022: смотрите трейлер комедии