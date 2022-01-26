"Ограбление по-украински": известна дата выхода комедии с Дашей Астафьевой
Источник:24 канал
Премьера романтической комедии “Ограбление по-украински” от создателей “Янтарных копов” в украинских кинотеатрах запланирована на 31 марта 2022 года. Создатели фильма показали также трейлер ленты.
В фильме речь идет об ограблении банка. По сюжету, детский тренер по плаванию Алекс, которого сыграл Остап Халавко, влюбляется в недосягаемую красавицу, роль которой исполнила Даша Астафьева. Для того чтобы поразить любимую и резко изменить свою жизнь, Алекс готовит самую большую аферу в своей жизни. Об этом сообщила пресс-служба фильма.
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Конечно, ограбление идет не по плану и оборачивается непредсказуемыми приключениями не только для главного героя, но и для всех, кто оказался рядом.
Главные роли в новой комедии режиссера Алины Бухтияровой исполнили:
- Остап Халавко;
- Влад Яма;
- Даша Астафьева;
- Андрей Бурым;
- Владимир Горянский и другие.
"Ограбление по-украински" 2022: смотрите трейлер комедии