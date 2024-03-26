Однако 25 марта оккупанты обстреляли столицу Украины. В частности, они повредили часть помещения Академии искусств. По предварительной информации, пострадавших нет.

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Российские оккупанты попали в здание, где проходили съемки: подробности

Недавно телеканал "1+1 Украина" начал работу над драматическим сериалом "Родительский комитет". Одной из локаций, где полторы недели назад проходили съемки, стала Академия декоративно-прикладного искусства и дизайна имени М. Бойчука в Киеве, которую 25 марта разрушили российские ракеты.

Актерская группа работала там полным составом. Поэтому признаются, то что они вовремя закончили работу на этой локации – настоящее счастье. Как известно, никто не пострадал и это самое главное.

Это – яркая и страшная иллюстрация того, в каких условиях и рисках нынче работает производство контента. Группа, вы – герои! И все, кто сейчас, находясь в Украине, ежедневно принимает производственные решения и выходит на съемки – герои. В этот раз мы выиграли в лотерею. А как в следующий?

– написала Татьяна Шулика.

Сериал "Родительский комитет": о чем будет лента

По сюжету сериала события разворачиваются в маленьком городке, который захватили российские войска. Военные быстро продолжили свой путь, поэтому город почувствовал лишь легкие последствия обстрелов. Атмосфера в городе очень напряженная; много местных жителей уничтожили или вывезли еще в первые месяцы войны, хотя некоторым удалось эвакуироваться на контролируемые территории Украины.

Этот проект – о воле в наших головах, единство в сложные времена. О том, что наши люди на оккупированных территориях – НАШИ. И они прямо сейчас ведут очень сложную борьбу. Это проект о самом дорогом – о детях, которых до сих пор воруют россияне,

– написала Татьяна Шулика.

Под прикрытием "родительского комитета" заведующая детским садом вместе с группой родителей, рискуя своей жизнью и свободой, становятся на защиту детей, которых депортируют в Россию из их оккупированного городка.