Олег Сенцов о создании фильма "Реал" на поле боя: "Это правдивая война, вот она такая"

Украинский режиссер Олег Сенцов создал фильм "Реал" непосредственно на поле боя. Военный признался, что кадры были случайно отсняты во время настоящего боя, и они могут многое рассказать о нынешней войне.

Теперь Сенцов откровенно поделился, как именно создавалась лента. Режиссер говорит, это произошло в прошлом году, во время контрнаступления.

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Олег Сенцов о создании фильма "Реал"

Режиссер говорит, что это была одна из попыток прорваться на два километра, чтобы захватить позицию под названием "Реал".

Это был очень тяжелый бой. Наша бригада понесла большие потери. Преимущественно из моей роты, и из другой роты ребята погибли. Много было раненых, психологически очень трудно было,

– вспоминает Олег.

Сенцов рассказывает, что камера GoPro включилась случайно на месте событий и сняла эти полтора часа видео. В фильме нет самого боя, поскольку ребята находились в траншее и вели переговоры с пехотой на позиции "Реал". Олег был единственным командиром, у которого была прямая связь.

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Таким образом, он провел почти 12 часов на радиосвязи, пытаясь координировать действия и помогать пехоте, поддерживать связь с артиллерией, штабом и аэроразведкой. Часть этой работы попала на видео, и военные решили это показать.

Хотелось, во-первых, в память о людях, которые там погибли, наши друзья, и вообще показать лицо этой войны, которое не всегда бывает геройским, не всегда бывает таким правильным, организованным, но это правдивая война, вот она такая,

– говорит режиссер.

Олег Сенцов отмечает, что фильма, возможно, кому-то будет скучно смотреть. Особенно это касается зрителей за рубежом, поскольку им придется читать много субтитров. Однако, просмотрев все, становится понятно, что произошло, и зритель постепенно погружается в события.

Кроме того, режиссер считает, что этот материал важен, поскольку он может привлечь внимание к этой войне снова и напомнить, что тяжелая борьба продолжается.