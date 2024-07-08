Олег Сенцов ответил, можно ли заставить человека воевать: "ТЦК показали свою неэффективность"

Олег Сенцов откровенно ответил, что думает о мобилизации и о мужчинах, которые не хотят воевать. Украинский режиссер и военнослужащий ВСУ выразил убеждение, что никого нельзя заставить воевать насильно.

Он считает, что для участия в боевых действиях нужна мотивация и осознанное желание защищать свою страну. Без этого человек не будет эффективным воином и не сможет полноценно выполнять свои обязанности на фронте.

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Олег Сенцов ответил, можно ли заставить человека воевать

По мнению бывшего политзаключенного Кремля и нынешнего командира штурмовой роты, Олега Сенцова, человека нельзя заставить воевать против его воли. Он убежден, что для эффективной мобилизации необходимо создать прозрачные, четкие и одинаковые "правила игры" для всех граждан.

Сенцов верит, что при таких условиях даже украинцы, которые выехали за границу, будут мотивированы вернуться и служить в армии. Это обеспечит справедливость и повысит готовность граждан защищать свою страну.

Человека нельзя заставить воевать. Его можно поймать на улице, запихнуть в бус, забрать документы и телефоны, доставить в учебный центр, держать там чуть ли не под охраной, привезти в бригаду, а он скажет: "Я не хочу воевать". Зачем такой боец нужен? Надо мотивировать людей, предоставлять им возможности. Чтобы люди видели, что это справедливо,

– отметил он.

Боец Олег Сенцов подчеркнул, что украинская армия в некоторых аспектах является современной, но в других остается устаревшей. В частности, до сих пор все документы требуют бумажного вида.

"Поэтому хорошо, что сейчас существует инициатива Министерства обороны по внедрению электронного учета. ТЦК показали свою неэффективность, поскольку даже не могли обновить данные. Благодаря системе Резерв+, сотни тысяч людей обновили свои данные за месяц. Это показало, что электронная система работает гораздо лучше," – объяснил режиссер.

По мнению Сенцова, рекрутинг в армию должен быть прямым, то есть бригады должны иметь возможность самостоятельно рекламировать свои потребности и привлекать новобранцев. В качестве примера он привел Третью штурмовую бригаду и другие подразделения, которые активно используют такую методику.