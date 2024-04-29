Держим Часик, – Олег Сенцов обнародовал редкое фото с фронта

Украинский режиссер и писатель Олег Сенцов часто делится со своими сторонниками материалом прямо из самых горячих точек войны. Он давно служит в ВСУ и является командиром штурмовой роты 47 ОМБР

Теперь режиссер показал новое фото с фронта. В материале увидите, как выглядит Олег Сенцов сейчас и как подписчики отреагировали на публикацию режиссера.

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Олег Сенцов опубликовал фото с фронта

Режиссер написал, что вместе с товарищами держит оборону в Часовом Яру, где продолжаются атаки оккупантов. На фотографии Сенцов улыбается, хотя позади него разбомбленные здания.

Держим Часик,

– написал Олег.

В комментариях к сообщению пользователи выражают благодарность командиру штурмовой роты за его службу и призывают его беречь себя. Вот, что они пишут:

"Друг, обнимаю! Будь внимательным, пожалуйста."

"Боже, береги каждую секунду"

"Спасибо! Низкий вам поклон! Крепких ангелов!"

"Спасибо. Божьей защиты вам, силы и выдержки. А мы в тылу делаем все, чтобы вам помочь."

"Низкий поклон всем нашим защитникам! Храни вас Бог!"

Гражданская позиция Олега Сенцова

Режиссер уже давно стал на тропу борьбы против российских оккупантов. С началом Евромайдана Олег Сенцов активно присоединился к протестам, в частности, присоединился к активистам Автомайдана. После временной аннексии Крыма Россией он часто посещал Симферополь, где организовывал митинги "За единую страну" и оказывал помощь украинским военным на месте.

10 мая 2014 года российская ФСБ задержала Олега Сенцова в Симферополе по обвинению в подготовке терактов. После задержания его похитили из Крыма российские спецслужбы и доставили в Московский следственный изолятор Лефортово. Согласно сообщению адвоката, к нему применяли пытки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд России приговорил Олега Сенцова к 20 годам заключения в строгом режиме. Во время оглашения приговора Сенцов исполнял гимн Украины.

Против этого приговора выступили Европейская киноакадемия, Национальный союз кинематографистов Украины, российский КиноСоюз и другие организации. Официальный Киев тщетно обращался к России с требованием освободить украинских граждан, задержанных по этому делу.

7 сентября 2019 года Олега Сенцова обменяли между Украиной и Россией.