Сенцов откровенно ответил, почему ушел на фронт: "Потом такой возможности уже не будет"

Олег Сенцов участвует в боевых действиях с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину. Бывший политзаключенный Кремля поделился причинами, почему, не колеблясь, решил стать на защиту своей страны.

По словам режиссера, он хотел отомстить россиянам за годы плена. Только в сентябре 2019 года Украина вернула по обмену Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Смотрите также На одном дыхании: 10 лучших фантастических фильмов за последние годы

Олег Сенцов ответил, почему ушел на фронт

Известный кинорежиссер Олег Сенцов откровенно признался, что принял решение уйти на фронт из-за личной мотивации. Сенцов объяснил, что главной причиной его вступления в ряды защитников Украины было желание отомстить россиянам за те годы, которые он вынужден был провести в плену.

Отомстить желание есть. И в том числе это была одна из причин, почему я пошел в армию. Потому что это единственная возможность сейчас легально убивать врагов. Потом такой возможности уже не будет,

– сказал он.



Олег Сенцов / Фото с фейсбука режиссера

Олег Сенцов поделился своим опытом пребывания на фронте, в частности, рассказал о ситуации, когда он имел возможность убить российских солдат. Однако принял решение взять захватчиков в плен.

Режиссер уверяет, что за два года службы в штурмовой пехоте ему ни разу не пришлось лично убивать врагов настолько, чтобы это было однозначно понятно. Хотя он участвовал в боевых операциях, ситуации не складывались так, чтобы он мог с уверенностью сказать, что лишил кого-то жизни собственноручно.