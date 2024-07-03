По его словам, демобилизация является крайне необходимой для наших военных на сегодня. В частности, режиссер вспомнил о тех, кто воюет на "передке".

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Олег Сенцов о важности демобилизации

Сенцов отмечает, что демобилизация сегодня является необходимостью. Он признается, что чувствует большую усталость, а особенно это чувствуют военные, которые работают на передовой.

"Надо иметь четкий план. Три года, я считаю, – это наиболее справедливый срок для тех, кто уже отслужил. Наша власть почему-то думает, что все побегут из армии. Нет! Уйдут те, кто действительно хочет отдохнуть", – говорит Олег.

Режиссер отмечает, что лично знает людей, которые демобилизовались по определенной причине. Они рассказывают, что хотят отдохнуть, а потом снова пойти воевать.

Потому что мы не можем это закончить, потому что мы просто уже не выдерживаем,

– сказал Сенцов.

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Олег Сенцов вспомнил также об Израиле. Режиссер подчеркивает, что там все граждане обязаны служить в армии. В случае необходимости происходит быстрая мобилизация, после чего все возвращаются к своим семьям. Это государство продолжает существовать и не останавливается в своем развитии.

Сенцов подчеркивает, что в Израиле нет наивных надежд на быструю победу над арабскими странами, которые выступают против них. Он считает, что Украине стоит принимать подобный подход к вопросам борьбы.