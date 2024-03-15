Трагическую весть сообщило в своем фейсбуке Госкино. Защищая родное государство, погиб 22-летний кинооператор Олесь Самчук.

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На днях у него должна была быть свадьба

Погиб кинооператор Олесь Самчук в возрасте 22 года. Он окончил институт Тараса Шевченко в прошлом году по специальности "Кино и кинооператорство" и служил в аэроразведке под позывным "Каркаде",

– говорится в сообщении Госкино.

Владимир Галицкий, известный кинооператор и доцент кафедры кино-, телеискусства Института журналистики Киевского национального университета имени Шевченко, написал в своем фейсбуке: "Грустно и больно... В бою погиб мой выпускник, кинооператор, воин Олесь Самчук. Светлая память герою!"

Известно, что трагедия произошла 11 марта. Олесь Самчук погиб во время обстрела на Донецком направлении, который осуществили российские захватчики.

В Национальном союзе кинематографистов Украины сообщили, что у Олеся Самчука была запланирована на 19 марта свадьба.

Редакция 24 Канала выражает свои соболезнования родным и близким Олеся Самчука. Низко кланяемся ему за мужество и подвиг ради будущего нашего государства!

На фронте погиб Богдан Бородай

Накануне мы рассказывали, что погиб защитник из Киевской области Богдан Бородай. Известно, что он отдал свою жизнь на Бахмутском направлении. Жизнь 26-летнего военного оборвалась в результате обстрела со стороны российских захватчиков.

По имеющейся информации, Богдан Бородай служил в 24 отдельном штурмовом батальоне "Айдар". Трагическую весть сообщил городской голова Бучи Анатолий Федорук.

Страшная потеря. Погиб 26-летний Богдан Бородай. Молодой патриот окончил военный лицей и получил образование военного переводчика в Киеве. В июне 2022 года вступил добровольцем в ряды ВСУ,

– написал Анатолий Федорук.

Известно, что за свою героическую службу Богдана Бородая наградили почетным знаком "Золотой крест" от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Простились с павшим Героем 13 марта возле Дома культуры села Немешаево. Похоронили защитника на Аллее Героев в Буче, что на улице Депутатской, 1.