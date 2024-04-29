После мучительного развода: Олеся Жураковская призналась, свободно ли ее сердце

Олеся Жураковская лично почувствовала, что такое разочарование в любви. В ее жизни был только один брак, но и он оказался несчастливым.

По словам актрисы, в начале отношения были невероятными, но внезапно началась безумная ревность, недоверие и абьюз. Поэтому супруги расстались. Сейчас Олеся заговорила о том, свободно ли ее сердце.

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Олеся Жураковская ответила, свободно ли ее сердце сейчас

Известная украинская актриса Олеся Жураковская раскрыла некоторые аспекты своей личной жизни. На вопрос о своей новой любви актриса ответила загадочно. По словам Олеси, ее сердце всегда наполнено любовью, однако она отказалась раскрывать больше деталей.

Нет, у меня не бывает свободного сердца. Любовь, счастье, деньги любят тишину,

– заинтриговала артистка.

Интервью Олеси Жураковской: смотрите видео онлайн

Также знаменитость рассказала о своем мучительном переживании развода с бывшим мужем, с которым они имели отношения на протяжении около пяти лет.

Болезненный развод Олеси Жураковской: подробности

По словам Жураковской, последние годы вместе с бывшим возлюбленным превратились в постоянные страдания. Внутренние изменения позволили ей остановить этот цикл насилия.

Не надо терять время, девушки. Как только видите, что не туда оно идет, а, если еще агрессия, абьюз, психологическое давление, себя берегите, на себе концентрируйтесь, будьте эгоистичными. Все у вас будет, будете вы счастливы и выходите из тех отношений. Как раз из опыта с мужем я вынесла, что ни на кого не надо полагаться, полагаться надо только на себя. В этом я нашла гармонию и спокойствие для себя,

– подчеркнула актриса.

Муж сам решил завершить отношения, и они развелись. Актриса, опираясь на свой собственный опыт, призывает всех женщин не оставаться в отношениях, где есть насилие, и полагаться только на себя.