В дом звезды популярного сериала "Разница в возрасте" попал обломок шахеда: фото с места событий

В ночь на 22 декабря столица вновь подверглась атаке российскими беспилотниками "Шахед". Осколки попали в многоэтажку в Соломенском районе, где проживала известная украинская актриса Ольга Атанасова, которая снималась в популярном сериале "Разница в возрасте".

Ее квартира находится всего на несколько этажей ниже жилья ведущего телемарафона Андрея Ковальского, которое полностью разрушено. К счастью, все остались живы.

Не упустите Зимняя доза адреналина: 4 фильма о лыжном спорте

Прилет в дом украинской актрисы

Выяснилось, что Ольга Атанасова вместе с дочерью жили в многоэтажке в Соломенском районе Киева. В полночь 22 декабря именно в их дом попал обломок от русских дронов. К счастью, женщина с ребенком остались живы и невредимы.

Много раз было очень близко, но не так, как вчера. Мой дом. Спасибо, что живые и целые,

– отметила знаменитость.

По словам Ольги, ее дочь нормально пережила страшную ночь. В то же время, актриса добавила, что даже поврежденное жилье и российские атаки не заставят ее выехать за границу, где она жила в начале широкомасштабной войны.

"Gornsdorf очень многое мне дал. Друзья. Необычная для меня жизнь. Но ни разу я не пожалела. При всех обстоятельствах. Мое место здесь. Моя работа здесь. Я счастлива здесь даже при таких необычных обстоятельствах", – объяснила Ольга.

Ольга Атанасова рассказала о последствиях вражеского обстрела / Скриншоты из инстаграмм-сторис

Ночная атака россиян на Киев