60-летняя Ольга Сумская назвала украинского актера, с которым готова "зажечь" в постели на экране

Актриса призналась, что могла бы согласиться на откровенную сцену с коллегой, который младше ее на 24 года. И нет, ее выбор вряд ли кого-то удивит.

Народная артистка Украины Ольга Сумская назвала Тараса Цимбалюка актером, с которым не против сняться в пикантном эпизоде. Об этом она рассказала в интервью для проекта "Наедине с Гламуром".

Что Ольга Сумская сказала о Тарасе Цимбалюке

По словам актрисы, раньше ей не раз приходилось участвовать в откровенных сценах. Впрочем, соглашалась она на такие съемки только тогда, когда этого требовал сюжет.

С определенного момента я не снимаюсь, да и не предлагают таких сцен. Хотя когда-то довольно часто в сценарии были прописаны колоритные эротические эпизоды, на которые я соглашалась. Они были, прежде всего, оправданы сценарием.

А вот на вопрос, с кем из современных украинских актеров она могла бы повторить такой опыт, Сумская ответила довольно смело.

Я, конечно, стесняюсь, как это может быть, но с Тарасом Цимбалюком мы могли бы "зажечь" в кадре. Это тоже энергия, – призналась артистка.

Более того, Сумская восхищается актерским талантом Цимбалюка и считает, что ему прекрасно подошла бы роль Ивана Сирка в историческом кино.

Тарас Цимбалюк / Фото из инстаграма Тараса Цимбалюка



И если вы подумали, что Тарас – единственный молодой красавец, привлекающий внимание актрисы, то нет. Сумская также призналась, что в восторге от 29-летнего голливудского актера Джейкоба Элорди, известного по сериалу "Эйфория".

Артистка назвала его невероятно привлекательным и отметила его мужскую харизму, нежность и страсть.

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