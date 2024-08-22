Ольге Сумской – 58: как за годы карьеры изменилась легенда украинского кино

Народная артистка Украины Ольга Сумская празднует день рождения – ей исполнилось 58 лет. Знаменитая актриса сыграла во многих фильмах и сериалах и воплотила на сцене театра огромное количество персонажей.

В день рождения артистки Кино 24 предлагает посмотреть, как с годами менялась Ольга Сумская. И вспомнить главные вехи из ее биографии.

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Ольга Сумская родилась в актерской семье: ее родители – актеры театра имени Ивана Франко. Она дебютировала на сцене театра в 5 лет, сыграв в спектакле родителей.



Ольга Сумская / Фото из инстаграма актрисы

Ольга Сумская училась в Киеве на актерском факультете.

Где-то лет до 16 я действительно была гадким утенком. Огромные очки, высоченная, выше всех в классе, сгорбленная всегда. Я не знала о себе ничего. Только потом, когда я поступила в театральный, педагоги открыли мне глаза, как говорится,

– рассказывала актриса в одном из интервью.



Ольга Сумская / Фото из инстаграма актрисы

Ее первая роль в кино – "Вечера на хуторе близ Диканьки" в 1093 году. А уже значительно большую популярность и признание актрисе принесла роль Роксоланы в одноименном сериале.

Не секрет, что от природы я шатенка, а блондинкой стала, когда сыграла Роксолану! Именно тогда мне за вечер покрасили волосы, а на утро я уже стояла в кадре с новыми ощущениями, которые мне очень понравились! Несколько раз я возвращалась к темному цвету, но долго не выдерживала, потому что блондинка – это прежде всего характер,

– делилась звезда.



Ольга Сумская / Фото из инстаграма актрисы

Ольга Сумская также работала ведущей, участвовала в "Танцах со звездами". Она снялась в таких лентах как "Голос травы", "Ловушка", "Записки кирпатого Мефистофеля", "Несколько любовных историй", "Последний москаль", "Тигроловы".

Ольга Сумская практически не прибегала ни к каким изменениям в своей внешности. Правда, в 2020 году она удалила фирменную родинку на лице. Для этого не было медицинских показаний.

Я стараюсь сегодня не трогать свое лицо. Филлеры разрушают харизму. Уже два года, мне кажется, я не касалась своего лица. Мои глаза такие, какие они есть, мои веки также,

– рассказала 58-летняя актриса.



Ольга Сумская / Фото из инстаграма актрисы

Ольга Сумская была дважды замужем. В браке с Евгением Паперным у них родилась дочь Антонина, которая сейчас живет и работает в России. Из-за нее актриса часто подвергается хейту. В 1996 году Сумская вышла замуж за Виталия Борисюка. У них родилась дочь Анна.



Ольга Сумская с семьей / Фото из инстаграма актрисы

Как менялась Ольга Сумская / Фото из инстаграма актрисы

Сейчас Ольга Сумская продолжает работать в театре, гастролировать и выступать с благотворительными спектаклями.