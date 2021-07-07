Оля Цибульская вместо Зендеи: чьими голосами заговорят в "Космическом джеме: Новые легенды"

Совсем скоро на больших экранах появится одна из самых ожидаемых премьер июля "Космический джем: Новые легенды". Поэтому какие знакомые голоса услышат украинские зрители мультфильма 15 июля 2021 года – читайте на Кино 24.

Одну из главных героинь ленты, мультяшную зайчиху Лолу Банни, зрители услышат в исполнении известной украинской певицы Оли Цыбульской, сообщила пресс-служба фильма Kinomania FD. Артистка со своей героиней выступит на стороне "хороших ребят", команды Тюнз Сквад.

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Кто из украинских звезд озвучил героев мультфильма

На языке оригинала Лола Банни звучит голосом американской актрисы и певицы Зендеи. Интересно, что украинская и американская певицы уже озвучивали одну и ту же героиню в мультике "Смолфут".

Мы с Лолой действительно похожи – она ​​тоже азартно относится к жизни и умеет вдохновлять тех, кто рядом. Мне даже не приходилось находить специальный голос или подачу, чтобы войти в роль. Мы вместе относимся к жизни как к игре и к игре как к жизни,

– поделилась впечатлениями от записи певица.

А вот радио-диджею Миле Еремеевой и одному из лучших данкеров мира Дмитрию Кривенко (aka Smoove) достались роли в команде язычников Тюнз Сквада. Мила подарила свой голос Черной Мамбе, а Дмитрий – Хроносу. Для них обоих это первый опыт дубляжа фильмов.

Режиссером выступил Малкольм Ли, а композитор Крис Баверс, который известен по музыкальному сопровождению к "Зеленой книге".



Постер "Космического джема: Новые легенды" / пресс-служба фильма Kinomania FD

Американские актеры, принявшие участие в фильме

Леброн Джеймс ("Смолфут"),

Дон Чидл (франшиза "Мстители"),

Крис Дэвис ("Иуда и черный мессия"),

Сонеква Мартин-Грин (сериал "Ходячие мертвецы"),

Седрик Джо,

Джефф Бергман,

Эрик Бауза и другие.



Кадр из фильма "Космический джем: Новые легенды" / Courtesy Warner Bros. Pictures

Сюжет "Космического джема: Новые легенды"

Лента "Космический джем: Новые легенды" расскажет историю о том, как чемпион NBA и кумир миллионов Леброн Джеймс и любимый герой многих поколений Багз Банни окунутся в эпическую историю. Из-за проделок искусственного интеллекта Леброн и его маленький сын Дом попадают в ловушку цифрового пространства. Теперь Леброн Джеймс должен сделать все, чтобы вернуться домой. Для этого он выйдет на баскетбольную площадку вместе с Багзом, Лолой Банни и остальной бандой хулиганов Луни Тюнз, чтобы победить команду цифровых чемпионов, созданную искусственным интеллектом. Против наших героев будет играть такое количество звезд NBA и WNBA, которое вы еще не видели. Мультяшки против язычников: это будет одно из важнейших испытаний в жизни Леброна. Оно поможет ему лучше узнать себя и укрепит связь с сыном.

"Космический джем: Новые легенды" 2021: смотреть трейлер фильма

Услышать, как справились украинские звезды с озвучкой персонажей, и удастся ли Леброну Джеймсу и его команде победить язычников и спасти сына и всех мультяшек, можно во всех кинотеатрах Украины с 15 июля 2021 года.