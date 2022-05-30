"Он лучший из лучших в своем деле": украинское киносообщество отреагировало на смерть Суворова

На фронте погиб постановщик пиротехнических трюков в фильмах и сериалах Александр Суворов. Его коллеги отреагировали на гибель и рассказали, что он был профессионалом по своему делу.

О смерти коллеги сообщили многие украинские киноматографисты. Некоторые работали с ним по 16 лет.

Читайте также "Когда Украина победит": Нариман Алиев рассказал о проблемах и вызовах после войны

Александр Суворов погиб в боях за Украину

Ирина Целик отметила в фейсбуке: "Погиб Саша Суворов. На войне, да. Все, кто работает в украинском кино, знают Сашу".

Он лучший из лучших в своем деле – пиротехника, эти взрывы, пистолеты и другое оружие в кадре... Мы все с ним работали. А потом Суворов, как и многие другие кинематографисты, пошел защищать свою страну с настоящим оружием в руках. А теперь его нет. Да больно все это. Светлая память Саши. А России я неизменно желаю худших бед. Эта с*ка заслужила,

– написала она.

О гибели Александра Суворова написала команда фильма "Эгрегор": "Погиб наш коллега Саша Суворов! Никогда не простим тех, кто виноват в смерти лучших! Вечная слава и уважение Герою!". Украинский продюсер фильма Сергей Лавренюк написал в фейсбуке "Вечная память".

Продюсер "Щедрика" 2021 года Тарас Босак также отметил Суворова, и объявил сбор средств на авто для подразделения, в котором воевал пиротехник: "Киносообщество, пожалуй, уже все знают, что мы с вами потеряли одного из лучших пиротехников и настоящего воина Александра Суворова Сегодня меня набрала Iryna Sereda, которая именно для него собирала целый список очень полезных вещей, и сообщила, что вместе с Александром подразделение потеряло машину и некоторое важное оборудование… К сожалению, мы не сможем вернуть Сашу, но мы можем поддержать его собратьев и наших коллег, помочь им выполнять поставленные задачи и отомстить за нашего друга!"

Оля Маркова также в фейсбуке отметила, что работала с Александром в разных проектах почти 16 лет. "Больно, гибнут лучшие воины, настоящие мужчины. Сочувствую родным. Героям Слава".

Олег Сенцов, сейчас защищающий Украину в рядах ВСУ, также отозвался: "Эстлунд получил свою вторую Золотую ветвь в Каннах, Реал в очередной раз победил в Лиге Чемпионов, а Саша Суворов, один из лучших пиротехников украинского кино, погиб на фронте.

Напомним, в прошлом месяце россияне расстреляли приехавшего на войну литовца Мантаса Кведаравичюса, чтобы снять вторую часть документальной картины. Сначала его взяли в плен, а затем расстреляли в возрасте 45 лет.

Как сообщает The Hollywood Reporter, невеста Кведаравичюса, Анна Белоброва, бывшая с ним в Мариуполе и считающаяся сорежиссером нового фильма, смогла вернуть снятый там материал и вместе с монтажером Дуней Сычевой смонтировать его, чтобы закончить "Мариуполис 2".

На Каннском кинофестивале презентовали эту ленту, и от жюри награды "Золотой глаз" фильм "Мариуполис 2" получил отличие.