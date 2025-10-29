"Оно: Добро пожаловать в Дерри": самое интересное о сериале и где его смотреть в Украине

Премьера долгожданного сериала "Оно: Добро пожаловать в Дерри" состоялась 27 октября. Это увлекательный и жуткий хоррор, события которого происходят во вселенной оригинальной истории Стивена Кинга.

Сериал "Оно: Добро пожаловать в Дерри" – это предыстория клоуна Пеннивайза. 24 Канал расскажет больше деталей о сюжете и где триллер можно смотреть украинцам.

Первый сезон сериала состоит из восьми эпизодов, которые обещают еще более напряженный сюжет и более глубокое раскрытие предыстории кровавых преступлений Пеннивайса.

В новом сериале зрители также увидят возвращение Билла Скашгорда в роли клоуна Пеннивайза. К тому же актер выступил одним из исполнительных продюсеров сериала. Кроме того, в ролях: Тейлор Пейдж, Джован Адепо, Крис Чок, Джеймс Ремар, Стивен Райдер, Мадлен Стоу, Руди Манкузо.

Что известно о сюжете?

События сериала разворачиваются в 1962 году, за 27 лет до событий первого фильма "Оно". Зрителей возвращают в зловещий городок Дерри, где главные герои сталкиваются с давним злом, когда в городе начинают загадочно исчезать дети.

Хоррор рассказывает, какие трагедии происходили в те времена, что проложили путь к дальнейшим событиям, какие были жертвы, и был ли тот, кто противостоял невидимым ужасам?

"Оно: Добро пожаловать в Дерри": смотрите трейлер онлайн

Где смотреть в Украине?

Первый сезон "Оно: Добро пожаловать в Дерри" создан HBO – сервисом, что уже работает в Украине. Его можно смотреть также через медиасервис MEGOGO, где новые эпизоды будут выходить с украинской озвучкой по понедельникам.

Как отзываются о сериале?

После премьеры появляются первые отзывы зрителей и критиков, которые в основном являются положительными. Эта история сильная, как и оригинальные фильмы, и она точно понравится любителям ужасов.

Хотя рассеянный сюжет иногда лишает ленту его жуткой атмосферы, "Оно: Добро пожаловать в Дерри" убедительно углубляет миф о Пеннивайзе благодаря острым социальным комментариям, ужасной атмосфере и убедительной игре актеров,

– пишут на Rotten Tomatoes.

Отметим, что проект уже получил положительный отзыв от самого Стивена Кинга, который назвал сериал "удивительным", а первый эпизод "ужасным".