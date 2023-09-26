В сети появился трейлер "Опасных вод" – последнего фильма с Рэем Лиоттой

Американский актер и режиссер Рэй Лиотта покинул нас в мае 2022 года. Его последним фильмом был триллер от Джона Барра под названием "Опасные воды".

Украинский трейлер фильма "Опасные воды" был опубликован 26 сентября. Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 19 октября 2023 года, информирует 24 Канал.

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"Опасные воды": что известно о фильме

Главные роли в фильме "Опасные воды" сыграли актеры:

Одежда Раш ("Страшилки"),

("Страшилки"), Эрик Дейн (сериал "Эйфория"),

(сериал "Эйфория"), Саффрон Берроуз (сериал "Элементарно"),

(сериал "Элементарно"), Рэй Лиотта ("Медведь под кайфом"), который умер 26 мая на 68 году жизни.

Внезапная смерть Рэя Лиотты без преувеличений стала шоком для Голливуда и всей западной печати. У него осталась дочь 23-летняя дочь Карсен от первого брака с актрисой Мишель Грейс. Звезда был обручен с подкастершей Джейси Ниттоло, младше его на 20 лет.

Съемки фильма проходили в США.

Сюжет рассказывает о главной героине Роуз, живущей в маленьком городке вместе со своей матерью Альмой. Все, кажется, хорошо, когда в их жизни появляется новый муж матери, бизнесмен Дерек. Он приглашает семью Роуз в увлекательное морское путешествие на Бермуды. Однако, вскоре оказывается, что "бизнес" Дерека носит сомнительный характер и связан с нелегальными делами. На лодке, на которой путешествует семья, происходит нападение, приводящее к жестокому убийству матери Роуз.

Оставленная на произвол судьбы, Роуз вынуждена научиться управлять лодкой посреди океана и выживать на безлюдном острове. Одиночество и тяжелые условия проявляют его первоначальный инстинкт выживания и жажду мести. Героиня не собирается отступать, пока виновные в убийстве ее матери не будут наказаны.

"Опасные воды": смотрите онлайн трейлер сериала