В сети появился трейлер "Опасных вод" – последнего фильма с Рэем Лиоттой

26 сентября 2023, 16:20
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Американский актер и режиссер Рэй Лиотта покинул нас в мае 2022 года. Его последним фильмом был триллер от Джона Барра под названием "Опасные воды".

Украинский трейлер фильма "Опасные воды" был опубликован 26 сентября. Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 19 октября 2023 года, информирует 24 Канал.

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"Опасные воды": что известно о фильме

Главные роли в фильме "Опасные воды" сыграли актеры:

  • Одежда Раш ("Страшилки"),
  • Эрик Дейн (сериал "Эйфория"),
  • Саффрон Берроуз (сериал "Элементарно"),
  • Рэй Лиотта ("Медведь под кайфом"), который умер 26 мая на 68 году жизни.
Кстати. Внезапная смерть Рэя Лиотты без преувеличений стала шоком для Голливуда и всей западной печати. У него осталась дочь 23-летняя дочь Карсен от первого брака с актрисой Мишель Грейс. Звезда был обручен с подкастершей Джейси Ниттоло, младше его на 20 лет.

Съемки фильма проходили в США.

Сюжет рассказывает о главной героине Роуз, живущей в маленьком городке вместе со своей матерью Альмой. Все, кажется, хорошо, когда в их жизни появляется новый муж матери, бизнесмен Дерек. Он приглашает семью Роуз в увлекательное морское путешествие на Бермуды. Однако, вскоре оказывается, что "бизнес" Дерека носит сомнительный характер и связан с нелегальными делами. На лодке, на которой путешествует семья, происходит нападение, приводящее к жестокому убийству матери Роуз.

Оставленная на произвол судьбы, Роуз вынуждена научиться управлять лодкой посреди океана и выживать на безлюдном острове. Одиночество и тяжелые условия проявляют его первоначальный инстинкт выживания и жажду мести. Героиня не собирается отступать, пока виновные в убийстве ее матери не будут наказаны.

"Опасные воды": смотрите онлайн трейлер сериала

 

Автор: Наталія Гулій