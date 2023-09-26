В сети появился трейлер "Опасных вод" – последнего фильма с Рэем Лиоттой
Американский актер и режиссер Рэй Лиотта покинул нас в мае 2022 года. Его последним фильмом был триллер от Джона Барра под названием "Опасные воды".
Украинский трейлер фильма "Опасные воды" был опубликован 26 сентября. Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 19 октября 2023 года, информирует 24 Канал.
Смотрите также Готовьте попкорн: 5 комедий о спортивных соревнованиях для идеальных выходных с друзьями
"Опасные воды": что известно о фильме
Главные роли в фильме "Опасные воды" сыграли актеры:
- Одежда Раш ("Страшилки"),
- Эрик Дейн (сериал "Эйфория"),
- Саффрон Берроуз (сериал "Элементарно"),
- Рэй Лиотта ("Медведь под кайфом"), который умер 26 мая на 68 году жизни.
Съемки фильма проходили в США.
Сюжет рассказывает о главной героине Роуз, живущей в маленьком городке вместе со своей матерью Альмой. Все, кажется, хорошо, когда в их жизни появляется новый муж матери, бизнесмен Дерек. Он приглашает семью Роуз в увлекательное морское путешествие на Бермуды. Однако, вскоре оказывается, что "бизнес" Дерека носит сомнительный характер и связан с нелегальными делами. На лодке, на которой путешествует семья, происходит нападение, приводящее к жестокому убийству матери Роуз.
Оставленная на произвол судьбы, Роуз вынуждена научиться управлять лодкой посреди океана и выживать на безлюдном острове. Одиночество и тяжелые условия проявляют его первоначальный инстинкт выживания и жажду мести. Героиня не собирается отступать, пока виновные в убийстве ее матери не будут наказаны.
"Опасные воды": смотрите онлайн трейлер сериала