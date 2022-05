"Организаторы фестиваля очень осторожны": Максим Наконечный о реакции Канн на их протест

Команда украинской ленты "Видение бабочки" вышла на красную дорожку Каннского фестиваля с плакатом со словами "Россияне убивают украинцев", где также прозвучала сирена. Как на этот перформанс отреагировали устроители кинофестиваля – читайте дальше.

Максим Наконечный о реакции Канн на их протест

Режиссер фильма "Видение бабочки" рассказал в интервью "Радио Свобода", что эту акцию протеста очень трудно было согласовать с организаторами кинофестиваля. "На основной красной дорожке нам все равно не разрешали выносить никакие месседжи", – сказал он.

К теме Украинские фильмы, получившие награды на Каннском кинофестивале-2022

Режиссер сперва хотел наклеить что-нибудь на смокинг, но дали хотя бы связать мне желто-голубую ленточку на рукав смокинга. Но им все-таки удалось договориться об акции на красной дорожке зала Дебюсси, потому что "там не такой строгий протокол".

По словам Максима Наконечного, у Каннского кинофестиваля многолетняя традиция, это же 75-е издание, поэтому их протокол – это не просто какой-то принцип, а концепция: "Это то, на чем базируется фестиваль и в результате чего он и заработал свой авторитет. Мы сначала, конечно, не поняли это, но потом решили, что если мы уже здесь, то нам нужно принять правила этой игры и воспользоваться средствами выразительности, которые нам доступны".

Организаторы фестиваля, несмотря на проявление солидарности с Украиной, очень осторожны. Но именно поэтому наш месседж еще более актуален, в частности, наша ссылка на баннере, которую мы показали во время нашей акции на премьере. Мы можем казаться неприемлемыми, резкими, маргинальными, но это лишь потому, что нас истребляют всеми возможными законными и незаконными методами,

– сказал Наконечный.

"А вот прикрывая наши лица, мы хотели показать, что мы все равны перед угрозой этого геноцида и по каждому дисклеймеру, прикрывающему от нас ужасы этой войны, есть человеческая личность и судьба", – дополнил он.

Акция протеста украинцев на Каннском фестивале: видео онлайн

Кроме этого, режиссер картины "Видение бабочки" на фотокол надел черную футболку с призывом освободить украинскую парамедика Юлию Паевскую "Тайру". Свой образ Максим дополнил очками против солнца с линзами синего и желтого цвета. А на ногтях виднелся маникюр с трезубцем и надписью "Воля".

Продюсеры Дарья и Елизавета также надели черные футболки со вставками, на которых изображены ужасающие кадры разрушения украинских городов российской армией с надписью Ukraine live. На другой стороне футболок написано: Sensitive content. Russians kill Russian. Do you find it offensive and disturbing to talk o this genocide? (Чувственный контент. Россияне убивают украинцев. Считаете ли вы оскорбительными и тревожными разговоры об этом геноциде?).



Продюсер Елизавета Смит, режиссер Максим Наконечный и продюсер Дарья Бассель в Каннах / Фото Getty Images

Читайте также "Треугольник печали" победил: 75-й Каннский кинофестиваль-2022 объявил лауреатов

О премьере "Видение бабочки" в Каннах

"Видение бабочки" – это полнометражный дебют Максима Наконечного и жесткая и сюрреалистическая история о женщине-воине. После освобождения из вражеского плена аэроразведчик Лиля пытается вернуться в свою мирную жизнь в Украине. Боль и травма из-за пережитого постоянно выныривают на поверхность, как во сне, но что-то внутри нее не позволяет забыть, почему она должна жить дальше.

Снимая фильм, режиссер питал надежду, что он в большинстве своем будет о прошлом и о последствиях войны, с которыми мы как общество должны справиться. "Но это оказался фильм о нашем настоящем и будущем, о предчувствиях большой войны и месте, которое сознательно занимает в ней каждый человек", – рассказал режиссер фильма Максим Наконечный.

В интервью "Радио Свобода" режиссер сказал, что заявить о себе на Каннском кинофестивале – это большая честь и очень важно сейчас для Украины.



Кадр из фильма "Видение бабочки" / Фото Госкино