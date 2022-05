Как сообщает 24 канал, в программе Каннского кинофестиваля "Двухнедельник режиссеров" принял участие фильм "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука и в основном конкурсе – "Видение бабочки" Максима Наконечного. Показы прошли с аншлагом. В частности, премьеру "Памфира" завершили рекордные 6-минутные овации зрителей.

Украинские фильмы, получившие награды на Каннском кинофестивале-2022

"Слушая мир"

Проект украинской ленты "Слушая мир" получил DAE Award на кинорынке Marché du Film в рамках секции Cannes Docs. В Каннах команда фильма призвала мировое сообщество освободить парамедикиню Юлию Паевскую (Тайру), которую россияне взяли в плен 16 марта.

Фильм рассказывает об активистке с инвалидностью Иву. Она занимается проектами по социально важным темам. Когда Россия начала вторжение, женщина с 15-летним сыном переехала во Львов, позже в Германию в поиске убежища.



"Слушая мир" получил награду в Каннах / Фото Docudays UA

"Почему я жив"

Фильм о временах Второй мировой войны режиссера Виллена Новака "Почему я жив" представили на фестивале Silk Road Film Awards Cannes. Там фильм получил награду номинации Best Feature Film Director.

В картине идет речь о довоенной жизни в небольшом городе Мариуполе на берегу Азовского моря. По сюжету, 17-летние Фрося и Ленчик, страстно влюбленные друг в друга, мечтают о свадьбе, но Фрося – украинка, а Ленчик – еврей. Отец девушки против иноверцев в семье. Впрочем, жизнь влюбленных навсегда меняется, когда в их дома и еще миллионов людей приходит страшная война.

"Почему я жив": смотрите трейлер ленты

"Мариуполис 2"

"Мариуполис 2" – фильм убитого в Мариуполе режиссера Мантаса Кведаравичюса. Лента была представлена на Каннском кинофестивале и получила награду от жюри премии "Золотой глаз".

Ирина Целик сообщила, что вручая награду, президент жюри Агнешка Голланд объявила минуту молчания по жертвам войны России в Украине. В частности – за режиссерами, журналистами, фотографами и другими людьми творческих профессий.

Картина повествует о послевоенной жизни в Мариуполе.

"Мариуполис": смотрите трейлер

"Ты – космос"

Фильм "Ты – космос" (U are the Universe) украинского режиссера Павла Острикова получил награду First Cut Lab Award в Каннах.

В центре сюжета – космический дальнобойщик Андрея, единственного человека, выжившего после взрыва Земли. Однако позже на связь выходит француженка Катрин и Андрей делает все возможное, чтобы с ней встретиться. Спустя время герои влюбятся друг в друга.



"Ты – космос" получил награду в Каннах / Фото из фейсбука U ARE the UNIVERSE

"Славная Революция"

В Каннах среди студенческих работ международного конкурса La Cinef победил фильм Маши Новиковой "Славная Революция".

В центре истории – Революция Достоинства. Интересно, что эта картина является дипломной работой режиссера для киношколы в Лондоне.

"Славная Революция": смотрите трейлер

Кроме этого, фильм режиссера Тони Ноябревой "Ты меня любишь?" получила награду на услуги постпродакшена от IDM Film Commission Suedtirol/Cine Chromatix Italy. Картина Юлии Гонтарук "Железная сотня" получила награду от Ciclic/ Région Centre-Val de Loire. Лента Анны Бурячковой "Когда нам было 15" получила награду на услуги постпродакшена от Screen Brussels и Специальное отличие жюри.

Напомним, Каннский кинофестиваль длился с 17 по 28 мая. "Золотую пальмовую ветвь" за лучший фильм фестиваля получил фильм "Треугольник печали" (Triangle Of Sadness) режиссера Рубена Эстлунда.

