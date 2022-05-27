Как сообщила прессслужба FILM.UA, впервые шоурил презентовали на национальном павильоне Украины на кинорынке Marche du Film, проходящем в рамках юбилейного 75-го Каннского кинофестиваля. Премьера состоялась благодаря Государственному агентству Украины по кино.

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Также стоит отметить, что большинство фильмов, эпизоды из которых использованы в шоуреле, было создано при поддержке Госкино Украины.

Киноиндустрия сегодня – рупор нашей истории, отражение нашей силы и мужества. Сейчас FILM.UA живет по принципу "контент – наше оружие", отразить этот месседж в понятной аудиовизуальной форме был призван наш новый актуальный шоурил. Этим видео, которое вобрало в себя эпизоды фильмов производства и дистрибуции FILM.UA Group, мы в очередной раз транслируем, говорим о самом важном. О непокоренности нашего народа в борьбе за право свободно жить на своей земле,

– СЕО FILM.UA Виктория Ярмощук.

Украинские фильмы в Каннах

"Борьба Украины за независимость началась не в конце февраля 2022 и даже не 8 лет назад. Она тянется сквозь столетия, о чем свидетельствует многовековая история, и каждый раз доказывает: украинцы – сильная нация, крепко держащая своей земли и горячо любящая Родину. На эту тему были сняты десятки красноречивых фильмов – часть из них легла в основу актуального шоурила от киностудии FILM.UA", – заявили в пресс-службе компании.

Шоурил от FILM.UA состоит из красноречивых фрагментов украинских фильмов, каждый из которых так или иначе освещает исторический путь противостояния украинцев врагу, транслирует фундаментальные украинские ценности, любовь к родной земле и стремление украинского народа к мирной и счастливой жизни. В него попали кадры из фильмов:

"Рейд" (2015 год)

"Сторожевый Залог" (2017 год)

"Захар Беркут" (2019 год)

"Цена Правды" (2019 год)

"Черкассы" (2020 год)

"Свадебное наследие" (2020 год)

"Борщ. Секретный ингредиент" (2020 год)

"Лучшие выходные" (2022 год)

"Большая Прогулка" (2022 год)

На Каннском кинофестивале также показали кадры из тех фильмов, премьеру которых мы ожидаем в этом году:

"Довбуш"

"Мирный 21"

"Снайпер. Белый Ворон"

"Мавка. Лесная песня"

Автором идеи и сценария стал Дмитрий Майстренко. В шоуреле звучит песня "Ой у лузі червона калина" в исполнении Андрея Хливнюка.

Шоурил с кадрами украинских фильмов: смотрите онлайн