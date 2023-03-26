Орландо Блум получает номинации за каждую роль. Все фильмы, в которых появлялся актер, становились популярными и получали многочисленные награды. Его любимые жанры – исторические картины и фэнтези, которые увлекают и не дают оторваться ни на минуту.

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Мировую славу Орландо снискал благодаря ролям в культовых фильмах "Властелин Колец" и "Хоббит", где он воплотил образ отважного молодого эльфа Леголаса. Он также сыграл в яркой серии "Пираты Карибского моря", исторических фильмах "Мушкетеры", "Царство небесное", "Троя", а также попробовал свои силы в драматических лентах "В поисках огня" и "Главная улица".

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Лучшие фильмы с Орландо Блумом

"Властелин колец: Хранители перстня", 2001 год

В этом эпическом фэнтезе Орландо Блум сыграл роль эльфа Леголаса, помогающего главному герою Фродо Бегинсу доставить Кольцо в Мордор. Фильм завоевал 4 награды Оскар и стал первым в трилогии "Властелин Колец".

Орландо Блум в роли Леголаса / New Line Cinema

"Хоббит: Пустошь Смауга", 2013 год

Это второй фильм в трилогии "Хоббит", где Орландо Блум вернулся к роли Леголаса. Фильм получил 3 награды Оскар и являлся большим коммерческим успехом.

Орландо Блум в роли Леголаса / New Line Cinema

"Мушкетеры", 2011 год

В этом приключенческом фильме Орландо Блум сыграл роль герцога Бекингемского, сталкивающегося с тремя мушкетерами. Фильм был отмечен за удивительные боевые сцены и исключительную визуальную эффектность.

Орландо Блум в роли герцога Бекингема / Constantin Film

"Царство небесное", 2005 год

В этом историческом фильме Орландо Блум сыграл роль кузнеца Балиана I Ибелина, у которого умер сын, а жена покончила с собой. События происходят во Франции в 1184 году. Фильм был высоко оценен за визуальную эффектность и историческую вероятность.

Орландо Блум в роли Балиана / Twentieth Century Fox

"Пираты Карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины", 2003 год

В этой культовой ленте Орландо Блум сыграл роль Уильяма Тернера, соперничающего с пиратом Джеком Спероу за жемчужину. Фильм был номинирован на награду MTV Movie Awards в качестве лучшей ленты.

Орландо Блум в роли Тернера / Walt Disney Pictures

Любопытно. Орландо Блум является известным активистом по охране окружающей среды, а также поддерживает ряд благотворительных организаций, в частности UNICEF. Он также владеет рестораном в Лондоне и имеет свою фэшн-линию одежды. Воспитывает сына Флинна от своего брака с американской актрисой Миранда Керр, а также дочь Дэйзи от своего брака с американской певицей Кэти Перри.

Орландо Блум приехал в Украину: коротко о главном

Американский актер Орландо Блум приехал в Украину сегодня, 26 марта. Он пообщался с украинцами и посетил детей в детском центре "Совместно".

В последний раз Блум он был в нашей стране в 2016 году. Тогда звезда посетил Святогорск, Краматорск, Славянск, Мариуполь, Киев и Харьков. По словам актера, он и подумать не мог, что война разрастется на всю территорию Украины.

Сегодня я прибыл в Украину впервые после поездки с 2016 года. С тех пор, как я был здесь, я даже не мог представить, что война может распространиться на всю страну. Но сегодня мне удалось услышать детский смех в детской точке,

– написал актер в своих соцсетях.



Орландо Блум встретился с украинскими детьми / UNICEF Ukraine

Кроме того, актер прошел экзамен "на украинца", который не могут пройти многие иностранцы – смело произнес слово "Укрзализныця".