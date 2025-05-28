Ханна Гутьеррес-Рид, которая отвечала за оружие на съемочной площадке фильма "Ржавчина", была освобождена из тюрьмы Нью-Мексико. Об этом пишет Кино 24 со ссылкой на The Guardian.

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Соответствующее решение принял Совет по условно-досрочному освобождению штата Нью-Мексико 23 мая. Ханна вышла на свободу, однако она находится под рядом ограничений. В частности, женщина должна придерживаться комендантского часа, обязана или работать, или учиться. Также она находится под электронным наблюдением.

Подробнее о деле

В октябре 2021 года на съемках фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из оружия, в котором был боевой патрон. Из-за выстрела погибла украинский оператор Галина Гатчинс. Режиссер Джоэл Соуза получил ранения.

Ханна Гутьеррес-Рид отвечала за оружие на площадке. Она должна была проверить каждое оружие и убедиться, что оно безопасно и не мстит боевых патронов. В процессе рассмотрения дела выяснилось, что Гутьеррес-Рид и раньше нарушала правила безопасности. Адвокаты вместо этого отмечали ее молодой возраст.

Когда я работала на съемках "Иржи", я была молодой и наивной. Но я относилась к своей работе настолько серьезно, насколько это было возможно. Присяжные признали меня частично виновной в этой ужасной трагедии, но это не делает меня монстром. Это делает меня человеком,

– так женщина комментировала свою вину.

Ханну приговорили к максимальному наказанию в виде 18 месяцев заключения. Алек Болдуин имел такое же обвинение, но его дело было закрыто.