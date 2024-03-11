Киллиан Мерфи – лучший актер года: за что ему вручили Оскар-2024

На 96-й церемонии награждения Оскара вручили статуэтку за лучшую мужскую роль. Победу в главной номинации премии одержал Киллиан Мерфи за свою роль в фильме "Оппенгеймер"

Там он сыграл роль "отца атомной бомбы" Узнайте в материале, что известно о нынешнем победителе в категории "Лучший актер" и кого из выдающихся звезд кинематографа обогнал Мерфи.

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Киллиан Мерфи получил Оскар-2024 за фильм "Оппенгеймер"

Этот фильм уже получил семь наград национальной британской кинопремии BAFTA и пять "Золотых Глобусов". Сейчас известно, что Киллиан Мерфи стал победителем в номинации "Лучший актер" на важнейшей кинопремии года, Оскар.

"Оппенгеймер": смотрите онлайн трейлер фильма

В 2023 году фильм о создателе атомной бомбы признан самым ожидаемым. Кристофер Нолан пригласил Киллиана Мерфи для главной роли из-за невероятного сходства с исторической фигурой. Актер готовился к этой роли в течение шести месяцев дома, сосредотачиваясь на голосе и силуэте. Он также сбросил вес, чтобы лучше передать образ ученого Роберта Оппенгеймера, который славился своим пристрастием к выпивке и сигаретам.

Кто из известных звезд соревновался за номинацию "Лучший актер"

Накануне самой громкой кинопремии в сети шли дискуссии, кто все-таки получит желанную золотую статуэтку за лучшую мужскую роль в 2024 году. Вот, как выглядел список претендентов: