В четвертый раз: Джимми Киммел будет ведущим церемонии вручения премии Оскар-2024

Церемония вручения премии Оскар в 2024 году запланирована на 10 марта, и уже теперь известно, что ведущим этого мероприятия будет уже четвертый раз хорошо известная всем личность.

Ведущим 96-й церемонии вручения премии Оскар будет известный американский комик Джимми Киммел. Это уже четвертый случай, когда Киммела выбирают ведущим трансляции.

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Джимми Киммел станет ведущим Оскара 2024 года

Джимми Киммел поделился этой новостью в своем инстаграм. Он опубликовал архивное фото со статуэтками церемонии и написал, что крайне рад лично сообщить эту прекрасную новость.

На официальном сайте уже опубликовали новость. Создатели Оскара также выразили глубокую благодарность Джимми, Молли и их командам за выдающееся творчество и взаимодействие, а также за то, что они вновь объединились для совместной работы над значимым проектом.

Работа с такими одаренными и опытными специалистами всегда доставляет большое удовольствие от творческого процесса и гарантирует высокое качество результата.

Мы очень рады, что Джимми вернулся как ведущий, а Молли – исполнительный продюсер церемонии Оскар. Они разделяют нашу любовь к кино и наше стремление создавать динамичное и развлекательное шоу для нашей глобальной аудитории.

– сообщается на официальном сайте.

96-я церемония награждения премии Оскар состоится 10 марта 2024 года.

Все пройдет в театре "Dolby Theatre at Ovation Hollywood" и будет транслироваться в прямом эфире на канале ABC, а также в более чем 200 странах мира.