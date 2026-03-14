Палестинский актер не может прилететь на Оскар-2026 из-за запрета на въезд в США

Палестинский актер Мотаз Малхис заявил, что не сможет посетить 98-ю церемонию вручения премии Оскар из-за запрета на въезд в страну для палестинцев, введенного президентом США Дональдом Трампом.

Об этом Мотаз Малхис сообщил на своей странице в инстаграме. Актер сыграл одну из главных ролей в драме "Голос Хинд Раджаб", которая представлена в номинации "Лучший иностранный фильм" на Оскаре-2026.

Мотаз Малхис не сможет посетить Оскар-2026

До церемонии вручения премии Оскар осталось три дня. Наш фильм "Голос Хинд Раджаб" номинирован на премию Оскар. Мне выпала честь сыграть одну из главных ролей в истории, которую должен был услышать мир. Но меня там не будет. Мне запрещено въезжать в Соединенные Штаты из-за моего палестинского гражданства,

– написал актер.

Мотаз Малхис сыграл в ленте оператора колл-центра, который отчаянно пытается помочь 5-летней палестинской девочке Хинд Раджаб. Она застряла в машине под обстрелом в Газе.

Это больно. Но вот правда: вы можете заблокировать паспорт, но не можете заблокировать голос. Я палестинец, и я стою здесь с гордостью и достоинством. Мой дух будет с "Голосом Хинд Раджаб" той ночью. Удачи всем вам. Наша история важнее любых препятствий, и ее услышат,

– продолжил Мотаз Малхис.

Как пишет Variety, в декабре Дональд Трамп запретил въезд в США людям с паспортом Палестины, а также гражданам Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана и Сирии.

Хотя Мотаз Малхис не может присутствовать на 98-й церемонии вручения премии Оскар, режиссер фильма "Голос Хинд Раджаб", Бен Хания, имеет такую возможность, ведь является туниской.

