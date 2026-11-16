Режиссер фильма "Гладиатор" и звезда фильма "Роковое влечение" наконец получили свои первые "Оскары"

Роскошные наряды, звездные гости, трогательные речи и золотые статуэтки – так в Голливуде отметили одно из главных событий в киноиндустрии.

Как сообщает The Hollywood Reporter, 15 ноября в Лос-Анджелесе состоялась 17-я церемония Governors Awards, в ходе которой почетные "Оскары" получили Гленн Клоуз, Ридли Скотт и легендарный аниматор Флойд Норман.

Гленн Клоуз наконец получила "Оскар"

79-летняя актриса, известная по фильмам "Роковое влечение", "Опасные связи" и "101 далматинец", восемь раз претендовала на премию Американской киноакадемии, но ни разу не победила.

Теперь эту несправедливость частично исправили, вручив ей почетную награду за вклад в кинематограф.

Гленн Клоуз / Фото Getty Images



Статуэтку Клоуз представил ее коллега Джон Малкович, который назвал актрису настоящей мастерицей своего дела.

После продолжительных оваций Гленн посвятила награду своей дочери Энни и призналась, что всегда считала большой честью саму возможность быть среди номинантов.

Ридли Скотт пропустил собственную церемонию награждения

88-летний режиссер "Гладиатора", "Чужого" и "Бегущего по лезвию" также получил свой первый "Оскар". Ранее он не побеждал в индивидуальных конкурсных номинациях, хотя его фильмы завоевали девять статуэток.

Однако лично забрать награду Скотт не смог из-за недавней медицинской процедуры. Вместо этого режиссер записал видеообращение из Лондона.

Награду представил Мэтт Деймон, который отметил, что Скотт давно заслужил такое признание.

Сам режиссер посвятил статуэтку покойному брату Тони Скотту, известному по фильмам "Топ Ган" и "Враг государства".

Кто еще получил награды

Почетный "Оскар" также вручили 91-летнему Флойду Норману – первому темнокожему аниматору студии Disney, который работал над "Спящей красавицей", "Книгой джунглей" и другими культовыми мультфильмами.

Продюсеры Кристин Вашон и Памела Коффлер получили награду имени Ирвинга Тальберга за вклад в кинопроизводство.

Среди гостей церемонии были Зендея, Том Холланд, Шарлиз Терон, Кристофер Нолан, Эмма Стоун, Эндрю Гарфилд и Тимоти Шаламе.

Таким образом, Голливуд в очередной раз доказал: иногда, чтобы получить заветную статуэтку, нужно просто подождать несколько десятилетий. Главное – не потерять терпение раньше, чем Киноакадемия.

Кстати, Украина уже выбрала фильмы – претенденты на "Оскар".