10 культовых лент, которые сойдутся в борьбе за "Лучший фильм" на Оскаре-2026

Уже через считанные дни состоится самая громкая кинопремия 2026 года. В ночь с 15 на 16 марта станет известно, кто получит заветную статуэтку Оскар.

В частности, узнаем, кто одержит победу в самой престижной номинации – "Лучший фильм". В материале 24 Канала рассказываем, какие ленты поборются в этой категории.

Какие фильмы поборются за Оскар-2026?

"Грешники"

Лента, которой чаще всего пророчат победу в номинации "Лучший фильм", – это исторический сверхъестественный фильм ужасов "Грешники". Фильм срежиссировал и написал Райан Куглер в 2025 году. В главных ролях – Майкл Джордан и Хейли Стейнфельд.

Премьера ленты состоялась в апреле 2025 года. Фильм уже получил немало престижных наград, в частности "Золотой глобус", премию Британской академии 2026 года, награду Гильдии актеров, а также награду "Выбор критиков" и многие другие. Кроме того, ленту номинировано в 16 категориях на Оскар 2026 года. Поэтому, вероятно, именно этот фильм может стать победителем.

"Грешники": смотрите онлайн трейлер фильма

"Одна битва за другой"

Еще одна лента, которой пророчат победу на Оскаре в 2026 году, – это американский фильм в жанре черной комедии "Одна битва за другой". Режиссером ленты стал Пол Томас Андерсон. Она является экранизацией романа Томаса Пинчона "Винокрай". В ленте главную роль исполнил Леонардо Ди Каприо. На украинских экранах фильм появился 25 сентября 2025 года.

Фильм также имеет высокие зрительские рейтинги и немало престижных кинонаград. В частности, он одержал победу на "Золотом глобусе" сразу в четырех номинациях, среди которых "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший актер". Кроме того, лента получила награду "Выбор критиков", а также номинирована сразу в 13 категориях на Оскар 2026 года.

"Одна битва за другой": смотрите онлайн трейлер фильма

По мнению кинокритиков, фильм отличается сильной режиссурой, качественной операторской работой, выразительной визуальной стилистикой, мощной актерской игрой, актуальными социальными темами и удачным сочетанием жанров – комедии, сатиры, политики и даже семейной драмы.

"Сентиментальная ценность"

"Сентиментальная ценность" – это настоящий фестивальный фаворит. Фильм является трагикомедией, которую срежиссировал Йоаким Триер. В главных ролях – Ренате Рейнсве, Стеллан Скашгорд и Эль Фэннинг.

Премьера ленты состоялась в мае 2025 года, и с тех пор она уже получила немало престижных кинонаград, среди которых награды "Золотого глобуса", Каннского кинофестиваля, Британской академии и премии "Гоя".

Кроме того, фильм имеет много престижных номинаций, а на Оскаре 2026 года он представлен сразу в 9 категориях.

"Сентиментальная ценность": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие еще фильмы номинированы на Оскар-2026?

Также на Оскар 2026 года номинированы такие фильмы:

"Марти Суприм"

"Гамнет"

"Тайный агент"

"Бугония"

"Формула-1"

"Франкенштейн"

"Поезд во сне"

Вероятность того, что именно эти ленты получат главную награду, также есть. Однако она несколько ниже, чем у фильмов "Грешники", "Одна битва за другой" и "Сентиментальная ценность".