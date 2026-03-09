10 культових стрічок, які зійдуться у боротьбі за "Найкращий фільм" на Оскарі-2026

Уже за лічені дні відбудеться найгучніша кінопремія 2026 року. У ніч із 15 на 16 березня стане відомо, хто отримає заповітну статуетку Оскар.

Зокрема, дізнаємося, хто здобуде перемогу в найпрестижнішій номінації – "Найкращий фільм". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, які стрічки позмагаються в цій категорії.

Які фільми позмагаються за Оскар-2026?

"Грішники"

Стрічка, якій найчастіше пророкують перемогу в номінації "Найкращий фільм", – це історичний надприродний фільм жахів "Грішники". Фільм зрежисував і написав Райан Куглер у 2025 році. У головних ролях – Майкл Джордан і Гейлі Стейнфельд.

Прем'єра стрічки відбулася у квітні 2025 року. Фільм уже отримав чимало престижних нагород, зокрема "Золотий глобус", премію Британської академії 2026 року, нагороду Гільдії акторів, а також відзнаку "Вибір критиків" та багато інших. Крім того, стрічку номіновано у 16 категоріях на Оскар 2026 року. Тож, ймовірно, саме цей фільм може стати переможцем.

"Грішники": дивіться онлайн трейлер фільму

"Одна битва за іншою"

Ще одна стрічка, якій пророкують перемогу на Оскарі у 2026 році, – це американський фільм у жанрі чорної комедії "Одна битва за іншою". Режисером стрічки став Пол Томас Андерсон. Вона є екранізацією роману Томаса Пінчона "Винокрай". У стрічці головну роль виконав Леонардо Ді Капріо. На українських екранах фільм з'явився 25 вересня 2025 року.

Фільм також має високі глядацькі рейтинги та чимало престижних кінонагород. Зокрема, він здобув перемогу на "Золотому глобусі" одразу в чотирьох номінаціях, серед яких "Найкращий фільм", "Найкращий режисер" і "Найкращий актор". Крім того, стрічка отримала відзнаку "Вибір критиків", а також номінована одразу у 13 категоріях на Оскар 2026 року.

"Одна битва за іншою": дивіться онлайн трейлер фільму

На думку кінокритиків, фільм вирізняється сильною режисурою, якісною операторською роботою, виразною візуальною стилістикою, потужною акторською грою, актуальними соціальними темами та вдалим поєднанням жанрів – комедії, сатири, політики й навіть сімейної драми.

"Сентиментальна цінність"

"Сентиментальна цінність" – це справжній фестивальний фаворит. Фільм є трагікомедією, яку зрежисував Йоакім Трієр. У головних ролях – Ренате Рейнсве, Стеллан Скашгорд та Ель Феннінг.

Прем'єра стрічки відбулася у травні 2025 року, і відтоді вона вже отримала чимало престижних кінонагород, серед яких відзнаки "Золотого глобуса", Каннського кінофестивалю, Британської академії та премії "Гоя".

Крім того, фільм має багато престижних номінацій, а на Оскарі 2026 року його представлено одразу у 9 категоріях.

"Сентиментальна цінність": дивіться онлайн трейлер фільму

Які ще фільми номіновано на Оскар-2026?

Також на Оскар 2026 року номіновані такі фільми:

"Марті Супрім"

"Гамнет"

"Таємний агент"

"Бугонія"

"Формула-1"

"Франкенштейн"

"Потяг уві снах"

Ймовірність того, що саме ці стрічки отримають головну нагороду, також є. Однак вона дещо нижча, ніж у фільмів "Грішники", "Одна битва за іншою" та "Сентиментальна цінність".