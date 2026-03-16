Тимоти Шаламе боролся за победу в номинации "Лучшая мужская роль" за фильм "Марти Великолепный", но статуэтку получил Майкл Б. Джордан за фильм "Грешники", передает 24 Канал.

Как Конан О'Брайен пошутил над Тимоти Шаламе?

Во время 98-й церемонии вручения премии Оскар Конан О'Брайен пошутил с недавнего комментария Тимоти Шаламе о балете и опере, пишет Variety. Высказывание актера вызвало противоречивую реакцию в сети.

Сегодня вечером очень строгая безопасность. Есть беспокойство относительно нападений со стороны балетного и оперного сообществ,

– сказал комик.

Затем О'Брайен обратился к Шаламе: "Они просто злятся, что ты не включил джаз". После этих слов камеру навели на актера, который сидел рядом со своей девушкой – Кайли Дженнер. Они оба улыбнулись.

Какой комментарий Тимоти Шаламе возмутил сеть?

В феврале 2026 года Тимоти Шаламе и Мэттью Макконахи выступили на мероприятии Variety и CNN в Техасском университете в Остине. Номинант на премию Оскар-2026 сделал комментарий относительно оперы и балета, который для многих показался пренебрежительным. В частности, возмутилось художественное сообщество, пишет People.

Во время мероприятия звезда фильма "Марти Великолепный" заговорил о вызовах, с которыми сталкиваются кинотеатры в современном мире развлечений.

Я восхищаюсь людьми, и я сам это делал, которые приходят на ток-шоу и говорят: "Эй, мы должны сохранить кинотеатры. Знаете, мы должны сохранить этот жанр". И с другой стороны, я чувствую, что если люди захотят посмотреть что-то вроде "Барби" или "Оппенгеймера", они пойдут и изо всех сил будут пытаться громко и с гордостью об этом говорить,

– сказал Шаламе.

В конце концов разговор перешел к другим видам искусства, и Тимоти вспомнил о балете и опере.

Я не хочу работать в балете или опере, или, знаете, в таких вещах, где говорят: "Эй, поддерживайте это дело", хотя сейчас это уже никому не интересно,

– заявил он.

Актер быстро попытался смягчить ситуацию, ведь понял, как его комментарий могут воспринять.

Со всем уважением к любителям балета и оперы. Я только что потерял 14 центов из-за сокращения количества зрителей. Я просто так, без всякой причины, высказался,

– добавил Тимоти.

Заметим, что Тимоти Шаламе оскандалился всего за несколько дней до церемонии Оскара. В сети предполагают, что именно его высказывание повлияло на результаты престижной кинопремии.

Напомним, что фильм "Марти Великолепный", в котором актер исполнил главную роль, получил 9 номинаций на премию Оскар-2026: "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший актер", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший кастинг", "Лучшая операторская работа", "Лучший дизайн костюмов", "Лучшая работа художника-постановщика" и "Лучший монтаж", но не победил ни в одной.