Какой фильм стал лучшим по версии Оскара-2026
- Фильм "Одна битва за другой" режиссера Пола Томаса Андерсона получил премию Оскар-2026 в номинации "Лучший фильм".
- Главную роль в фильме исполнил Леонардо Ди Каприо, а сюжет рассказывает о революционере Бобе, который сталкивается с тенями своего прошлого.
В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Оскар-2026, во время которой объявили победителей. Среди прочего, назвали лауреата главной награды – за "Лучший фильм".
Победу одержала лента "Одна битва за другой".
Какой фильм одержал победу в номинации "Лучший фильм" на Оскар-2026?
Американский фильм "Одна битва за другой" режиссера Пола Томаса Андерсона получил премию Оскар-2026 в номинации "Лучший фильм". Лента является экранизацией романа Томаса Пинчона "Винокрай", однако события адаптированы к современным реалиям.
Главную роль в фильме исполнил легендарный Леонардо Ди Каприо. События ленты разворачиваются в 2026 году. Сюжет рассказывает об истощенном революционере Бобе, который живет в постоянной наркотической паранойи. Он отстранен от общества и живет вместе со своей дочерью Виллой. Однако после 16 лет в его жизнь снова возвращается прошлое – и Бобу приходится защищать родного человека и одновременно предстать перед тенями собственного прошлого.
Какие фильмы соревновались за победу в этой же номинации?
Хотя фильму "Одна битва за другой" прогнозировали победу на премии Оскар 2026 года, в этой номинации он имел действительно сильных конкурентов. В категории "Лучший фильм" также были представлены такие ленты:
- "Франкенштейн";
- "Гамнет";
- "Марти Суприм. Гений комбинаций";
- "Бугония";
- "F1";
- "Секретный агент";
- "Сентиментальная ценность";
- "Грешники";
- "Поезд во снах".
Главными конкурентами ленты "Одна битва за другой" в этой категории считались фильмы "Грешники", "Марти Суприм. Гений комбинаций" и "Сентиментальная ценность".