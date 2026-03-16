Какой фильм стал лучшим по версии Оскара-2026

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Оскар-2026, во время которой объявили победителей. Среди прочего, назвали лауреата главной награды – за "Лучший фильм".

Победу одержала лента "Одна битва за другой". В материале 24 Канала рассказываем, что стоит знать о фильме.

Советуем Не только Чернов с "20 дней в Мариуполе": 6 украинцев, которые одерживали победу на Оскаре

Какой фильм одержал победу в номинации "Лучший фильм" на Оскар-2026?

Американский фильм "Одна битва за другой" режиссера Пола Томаса Андерсона получил премию Оскар-2026 в номинации "Лучший фильм". Лента является экранизацией романа Томаса Пинчона "Винокрай", однако события адаптированы к современным реалиям.

Главную роль в фильме исполнил легендарный Леонардо Ди Каприо. События ленты разворачиваются в 2026 году. Сюжет рассказывает об истощенном революционере Бобе, который живет в постоянной наркотической паранойи. Он отстранен от общества и живет вместе со своей дочерью Виллой. Однако после 16 лет в его жизнь снова возвращается прошлое – и Бобу приходится защищать родного человека и одновременно предстать перед тенями собственного прошлого.

Какие фильмы соревновались за победу в этой же номинации?

Хотя фильму "Одна битва за другой" прогнозировали победу на премии Оскар 2026 года, в этой номинации он имел действительно сильных конкурентов. В категории "Лучший фильм" также были представлены такие ленты:

"Франкенштейн";

"Гамнет";

"Марти Суприм. Гений комбинаций";

"Бугония";

"F1";

"Секретный агент";

"Сентиментальная ценность";

"Грешники";

"Поезд во снах".

Главными конкурентами ленты "Одна битва за другой" в этой категории считались фильмы "Грешники", "Марти Суприм. Гений комбинаций" и "Сентиментальная ценность".