Головна нагорода року: який фільм став найкращим за версією Оскара-2026

У Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премії Оскар-2026, під час якої оголосили переможців. Серед іншого, назвали лауреата головної нагороди – за "Найкращий фільм".

Перемогу здобула стрічка "Одна битва за іншою". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що варто знати про фільм.

Який фільм отримав перемогу у номінації "Найкращий фільм" на Оскар-2026?

Американський фільм "Одна битва за іншою" режисера Пола Томаса Андерсона здобув премію Оскар-2026 у номінації "Найкращий фільм". Стрічка є екранізацією роману Томаса Пінчона "Винокрай", однак події адаптовані до сучасних реалій.

"Одна битва за іншою": дивіться онлайн трейлер фільму

Головну роль у фільмі виконав легендарний Леонардо Ді Капріо. Події стрічки розгортаються у 2026 році. Сюжет розповідає про виснаженого революціонера Боба, який живе в постійній наркотичній параної.

Він відсторонений від суспільства й мешкає разом зі своєю донькою Віллою. Однак після 16 років у його життя знову повертається минуле – і Бобу доводиться захищати рідну людину та водночас постати перед тінями власного минулого.

Які фільми змагались за перемогу у цій же номінації?

Хоча фільму "Одна битва за іншою" прогнозували перемогу на премії Оскар 2026 року, у цій номінації він мав справді сильних конкурентів. У категорії "Найкращий фільм" також були представлені такі стрічки:

"Франкенштейн";

"Гамнет";

"Марті Супрім. Геній комбінацій";

"Буґонія";

"F1";

"Секретний агент";

"Сентиментальна цінність";

"Грішники";

"Потяг у снах".

Головними конкурентами стрічки "Одна битва за іншою" у цій категорії вважалися фільми "Грішники", "Марті Супрім. Геній комбінацій" та "Сентиментальна цінність".