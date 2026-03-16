Оскар-2026 уже в эфире: онлайн-трансляция вручения кинопремии в Лос-Анджелесе
- Украинцы могут следить за трансляцией Оскар-2026 на телеканале Суспільне Культура и в приложении Дія.
- Украинские фильмы не вошли в финальный список номинантов Оскара-2026, однако номинированы два фильма, связанные с Россией.
Этой ночью весь мир, затаив дыхание, следит за 98-й церемонией вручения самой престижной кинопремии. Мировой бомонд собрался в театре Долби, что в Лос-Анджелесе, чтобы узнать, кто же получит заветные статуэтки в этом году.
Украинцы могут следить за главным кинособытием года на телеканале Суспільне Культура, который уже в четвертый раз получил право на эксклюзивный показ церемонии.
Онлайн-трансляция Оскара-2026
Предшоу стартовало в 23:00, а сама церемония начнется в 00:30 по киевскому времени. Традиционно, сначала звезды будут красоваться на красной дорожке, а уже в 1:00 начнут объявлять нынешних победителей.
Прямой эфир можно смотреть не только на телеканале или сайте Общественное Культура, но и в приложении Дия. Для этого откройте приложение, выберите "Сервисы", "Развлечения", "Дія. TV".
Номинированы ли на Оскар украинские фильмы?
- Два украинских фильма были в коротких списках Оскара: документальный фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" и анимационную ленту Анастасии Фалилеевой "Я умерла в Ирпене".
- Однако во время объявления номинантов выяснилось, что в финальный список эти ленты не вошли.
- Зато на Оскар претендуют сразу два фильма, связанные с Россией: документальный фильм "Мистер никто против Путина", который, по мнению критиков, способствует положительному имиджу России на международной арене, и анимационный мультфильм "Три сестры".