Оскар-2026 уже в эфире: онлайн-трансляция вручения кинопремии в Лос-Анджелесе

Этой ночью весь мир, затаив дыхание, следит за 98-й церемонией вручения самой престижной кинопремии. Мировой бомонд собрался в театре Долби, что в Лос-Анджелесе, чтобы узнать, кто же получит заветные статуэтки в этом году.

Украинцы могут следить за главным кинособытием года на телеканале Суспільне Культура, который уже в четвертый раз получил право на эксклюзивный показ церемонии.

Онлайн-трансляция Оскара-2026

Предшоу стартовало в 23:00, а сама церемония начнется в 00:30 по киевскому времени. Традиционно, сначала звезды будут красоваться на красной дорожке, а уже в 1:00 начнут объявлять нынешних победителей.

Прямой эфир можно смотреть не только на телеканале или сайте Общественное Культура, но и в приложении Дия. Для этого откройте приложение, выберите "Сервисы", "Развлечения", "Дія. TV".

